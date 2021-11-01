賞寶格麗表 楊謹華著迷Serpenti、吳慷仁愛上三問美聲
能夠以純粹機械結構發出優美樂音的鳴表，無疑是傳統鐘表工藝的極致展現。為提供最全方位的鐘表工藝體驗，寶格麗（BVLGARI）特地從瑞士帶來約80只、總價值約6億元的高級時計，其中包括13只鳴表，今（11月1）日假台北101的全沉浸數位展演場域AMBI SPACE ONE，舉辦「BVLGARI 複雜功能腕錶鑑賞會」，打造彷彿親臨寶格麗Le Sentier工坊的感官饗宴。金鐘影帝吳慷仁以及戲劇天后楊謹華都特地出席了這次活動，兩人對於能親耳聽見罕有的三問報時聲響都感到非常興奮，「寶格麗的問表，可以說是心目中的夢幻手表！」吳慷仁說。
吳慷仁配戴了寶格麗的新作之一：全黑類鑽碳處理鈦金屬Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，他表示自己在防疫期間做了些鐘表功課，對於外傳他是個有實力的藏家他笑說，「我不是玩家，只是對鐘表有些自己的想法，傳統、耐用的機芯對我來說有點吸引力。」而這次見識到寶格麗兼顧傳統工藝的同時融會創新的材質很是感動，「寶格麗三鎚三問的聲音功能深深吸引了我，腕表變成一個很私密的東西，戴著它的時候像在跟它對話。」，楊謹華則表示，Serpenti蛇和Divas’ Dream的扇形圖騰都是經典的寶格麗象徵，而這次接觸到三問表，則又結合了鐘表的工藝，「希望50歲時有機會可以收藏到！」
寶格麗這次展出包括多枚2021年發表的新作，多款複雜功能和品牌的頂級珠寶工藝，深具收藏價值。其中焦點是搭載BVL980大自鳴四鎚機芯、限量編號1號的Octo Roma大自鳴月相萬年曆白K金鑲鑽藍色面盤腕表，機芯零件數高達1,200枚，除了精彩的大自鳴、月相萬年曆，背面還有陀飛輪。單價最高的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表，搭載大、小自鳴、三問四錘報時自動機芯，表盤鑲滿梯鑽，是獨一無二之作。吳慷仁配戴的鐘樂報時陀飛輪腕表亦有鈦金屬表殼、表圈鑲梯鑽的珠寶款來台，而今年稍早透過線上表展發表的Octo Roma Papillon Central Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表與第七度打破世界紀錄的Octo Finissimo Perpetual Calendar Titanium超薄萬年曆鈦金屬款也都是本次鑑賞會的重點。
以羅馬卡拉拉浴場扇形馬賽克圖騰裝飾面盤的全新Divina Mosaica珠寶腕表，是今年品牌首度來台的女表新作，共有翠綠的沙弗萊石款與嬌媚的粉紅剛玉兩種款式。今年以全新風貌重新上市的Allegra系列珠寶表，兩枚新表都鑲嵌近年來深受歡迎的帕拉伊巴碧璽，帶有螢光色調的藍清透藍綠色彩，分別搭配粉紫色調的剛玉和海水藍寶石，展現輕盈活潑的年輕氣息。
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