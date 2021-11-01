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賞寶格麗表 楊謹華著迷Serpenti、吳慷仁愛上三問美聲

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI OCTO ROMA PAPILLON CENTRAL TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表，約377萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PAPILLON CENTRAL TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表，約377萬元。圖／寶格麗提供

能夠以純粹機械結構發出優美樂音的鳴表，無疑是傳統鐘表工藝的極致展現。為提供最全方位的鐘表工藝體驗，寶格麗（BVLGARI）特地從瑞士帶來約80只、總價值約6億元的高級時計，其中包括13只鳴表，今（11月1）日假台北101的全沉浸數位展演場域AMBI SPACE ONE，舉辦「BVLGARI 複雜功能腕錶鑑賞會」，打造彷彿親臨寶格麗Le Sentier工坊的感官饗宴。金鐘影帝吳慷仁以及戲劇天后楊謹華都特地出席了這次活動，兩人對於能親耳聽見罕有的三問報時聲響都感到非常興奮，「寶格麗的問表，可以說是心目中的夢幻手表！」吳慷仁說。

吳慷仁配戴了寶格麗的新作之一：全黑類鑽碳處理鈦金屬Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，他表示自己在防疫期間做了些鐘表功課，對於外傳他是個有實力的藏家他笑說，「我不是玩家，只是對鐘表有些自己的想法，傳統、耐用的機芯對我來說有點吸引力。」而這次見識到寶格麗兼顧傳統工藝的同時融會創新的材質很是感動，「寶格麗三鎚三問的聲音功能深深吸引了我，腕表變成一個很私密的東西，戴著它的時候像在跟它對話。」，楊謹華則表示，Serpenti蛇和Divas’ Dream的扇形圖騰都是經典的寶格麗象徵，而這次接觸到三問表，則又結合了鐘表的工藝，「希望50歲時有機會可以收藏到！」

寶格麗這次展出包括多枚2021年發表的新作，多款複雜功能和品牌的頂級珠寶工藝，深具收藏價值。其中焦點是搭載BVL980大自鳴四鎚機芯、限量編號1號的Octo Roma大自鳴月相萬年曆白K金鑲鑽藍色面盤腕表，機芯零件數高達1,200枚，除了精彩的大自鳴、月相萬年曆，背面還有陀飛輪。單價最高的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表，搭載大、小自鳴、三問四錘報時自動機芯，表盤鑲滿梯鑽，是獨一無二之作。吳慷仁配戴的鐘樂報時陀飛輪腕表亦有鈦金屬表殼、表圈鑲梯鑽的珠寶款來台，而今年稍早透過線上表展發表的Octo Roma Papillon Central Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表與第七度打破世界紀錄的Octo Finissimo Perpetual Calendar Titanium超薄萬年曆鈦金屬款也都是本次鑑賞會的重點。

以羅馬卡拉拉浴場扇形馬賽克圖騰裝飾面盤的全新Divina Mosaica珠寶腕表，是今年品牌首度來台的女表新作，共有翠綠的沙弗萊石款與嬌媚的粉紅剛玉兩種款式。今年以全新風貌重新上市的Allegra系列珠寶表，兩枚新表都鑲嵌近年來深受歡迎的帕拉伊巴碧璽，帶有螢光色調的藍清透藍綠色彩，分別搭配粉紫色調的剛玉和海水藍寶石，展現輕盈活潑的年輕氣息。

BVLGARI DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表，約1,122萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表，約1,122萬元。圖／寶格麗提供
楊謹華配戴寶格麗DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴寶格麗DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表。記者沈昱嘉／攝影
BVLGARI ALLEGRA系列黃K金帕拉伊巴碧璽與彩色剛玉腕表，約529萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列黃K金帕拉伊巴碧璽與彩色剛玉腕表，約529萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬款，約174萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬款，約174萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列白K金帕拉伊巴碧璽與海水藍寶石腕表，約563萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列白K金帕拉伊巴碧璽與海水藍寶石腕表，約563萬8,000元。圖／寶格麗提供
楊謹華與吳慷仁出席寶格麗複雜功能腕表鑑賞會。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華與吳慷仁出席寶格麗複雜功能腕表鑑賞會。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）BVLGARI DIVINA MOSAICA珠寶腕表沙弗萊石款，約495萬5,000元；粉紅剛玉款，約461萬3,000元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI DIVINA MOSAICA珠寶腕表沙弗萊石款，約495萬5,000元；粉紅剛玉款，約461萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，約805萬元，全球限量15只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，約805萬元，全球限量15只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNRIE大自鳴月相萬年曆腕表，約3,159萬元，全球限量8只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNRIE大自鳴月相萬年曆腕表，約3,159萬元，全球限量8只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE大自鳴腕表，約3,963萬元，全球限量1只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE大自鳴腕表，約3,963萬元，全球限量1只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，約1,250萬元，限量款。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，約1,250萬元，限量款。圖／寶格麗提供
吳慷仁配戴全新抵台的寶格麗鐘樂報時陀飛輪腕表。記者沈昱嘉／攝影
吳慷仁配戴全新抵台的寶格麗鐘樂報時陀飛輪腕表。記者沈昱嘉／攝影

腕表

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