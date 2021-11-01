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7-ELEVEN巧克力大賞開跑 巨無霸黑金莎、OREO造型蛋好吃又好玩

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN巧克力大賞今年特別針對線上購物平台i預購，引進市場少見、高價值、送禮自用兩相宜的節令新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN巧克力大賞今年特別針對線上購物平台i預購，引進市場少見、高價值、送禮自用兩相宜的節令新品。圖／7-ELEVEN提供

最令人期待的巧克力季又來了！7-ELEVEN巧克力大賞今年自11月3日起甜蜜登場，整合線上i預購平台、線下6,200家門市與近50家菓子屋專區，精心挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力，門市指定品項享有最低3件7.5折，不能出國，就靠味蕾環遊世界吧！

根據7-ELEVEN觀察，吸睛造型包裝、創新豐富食感、高濃度可可含量為巧克力秒殺熱賣的3大趨勢。想要打卡吸讚，今年首度登場的黑金版大金莎、OREO造型蛋、新口味Sweetory優格QQ白可可球都超級吸睛。不只外型要創意、吃起來也要有想趣味，比利時「Desobry可可慕斯脆心黑巧克力」、「OPEN!巧克力風味甜星餅乾」多種口感層次等你來體驗。還有2款濃郁系療癒甜點新品「生巧克力蛋糕捲」、「巧克力莓果玫瑰塔」，濃到化不開的可可滋味，巧克力控單人獨享最過癮。此外，7-ELEVEN積極響應環境永續趨勢，今年特別引進具RFA雨林聯盟、FSC森林管理委員會認證的巧克力單品，像是首賣的「東尼寂寞太妃海鹽脆餅巧克力」、「Truffettes法式經典原味松露可可」與「Truffettes鹹奶油太妃松露可可」，享受美味巧克力的同時也能支持使用友善環境原物料的商品。

而今年除了在門市引進各類特色品項，更同步於線上購物平台i預購，引進市場少見、高價值、送禮自用兩相宜的節令新品，像是為生活增加儀式感的限量「Tony's Chocolonely聖誕倒數月曆巧克力」，歲末年終交換禮物必買的「義大利索卡多富貴花鳥巧克力禮盒」，派對分享必備的「麥提莎麥芽脆心黑巧克力歡樂桶」，精選8大國家、10大品牌巧克力精品禮盒提前為接下來聖誕節送禮暖身。

今年新推口味Sweetory優格QQ白可可球，酸甜滋味獨特。記者黃筱晴／攝影
今年新推口味Sweetory優格QQ白可可球，酸甜滋味獨特。記者黃筱晴／攝影
GODIVA系列強勢回歸，新推出更多種口味與濃度，迷你條裝食用超方便。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN一年一度的巧克力大賞自11月3日起甜蜜登場，精心挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力。記者黃筱晴／攝影
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Q萌造型「OPEN!巧克力風味甜星餅乾」，7-ELEVEN限定販售。圖／7-ELEVEN提供
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巨無霸金莎今年首賣黑金版，網美打卡推薦。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN積極響應永續，特別引進具認證的友善巧克力單品。圖／7-ELEVEN提供
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新推出2款濃郁系療癒甜點新品「生巧克力蛋糕捲」、「巧克力莓果玫瑰塔」，巧克力控單人獨享最過癮。記者黃筱晴／攝影
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巧克力 可可 品牌

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