7-ELEVEN巧克力大賞開跑 巨無霸黑金莎、OREO造型蛋好吃又好玩

最令人期待的巧克力季又來了！7-ELEVEN巧克力大賞今年自11月3日起甜蜜登場，整合線上i預購平台、線下6,200家門市與近50家菓子屋專區，精心挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力，門市指定品項享有最低3件7.5折，不能出國，就靠味蕾環遊世界吧！

根據7-ELEVEN觀察，吸睛造型包裝、創新豐富食感、高濃度可可含量為巧克力秒殺熱賣的3大趨勢。想要打卡吸讚，今年首度登場的黑金版大金莎、OREO造型蛋、新口味Sweetory優格QQ白可可球都超級吸睛。不只外型要創意、吃起來也要有想趣味，比利時「Desobry可可慕斯脆心黑巧克力」、「OPEN!巧克力風味甜星餅乾」多種口感層次等你來體驗。還有2款濃郁系療癒甜點新品「生巧克力蛋糕捲」、「巧克力莓果玫瑰塔」，濃到化不開的可可滋味，巧克力控單人獨享最過癮。此外，7-ELEVEN積極響應環境永續趨勢，今年特別引進具RFA雨林聯盟、FSC森林管理委員會認證的巧克力單品，像是首賣的「東尼寂寞太妃海鹽脆餅巧克力」、「Truffettes法式經典原味松露可可」與「Truffettes鹹奶油太妃松露可可」，享受美味巧克力的同時也能支持使用友善環境原物料的商品。