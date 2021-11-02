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李安電影《飲食男女》改編音樂劇搬上國家藝術殿堂

聯合新聞網 / 聯合數位文創
聶雲（飾演老朱）與韓國演員金仁馨（飾演二女兒家倩）重現經典電影畫面。圖片授權自中影、天作之合劇場
聶雲（飾演老朱）與韓國演員金仁馨（飾演二女兒家倩）重現經典電影畫面。圖片授權自中影、天作之合劇場

電影《飲食男女》1994年上映後獲得無數感動，更是導演李安早期成名的代表作之一。今年12月天作之合劇場改編音樂劇第三度重新搬上北中南國家級劇院，帶著五萬多名觀眾的好評口碑，將進行暫別舞台的最終回巡演。劇團再次請來藝人聶雲、楊奇煜、及多位專業音樂劇演員，共同演繹電影經典場景，以華麗舞蹈與動人歌聲，為《飲食男女》注入音樂劇全新風貌。

聶雲（飾演老朱）在音樂劇《飲食男女》神情專注，動作流暢一氣呵成，入戲深刻細膩。攝影／蔡育志
聶雲（飾演老朱）在音樂劇《飲食男女》神情專注，動作流暢一氣呵成，入戲深刻細膩。攝影／蔡育志

天作之合劇場藝術總監冉天豪表示，取得版權後花了約兩年時間修改文本，加上電影手法與音樂劇呈現完全不同，將經典橋段搬上檯面更是考驗功力與專業。為了讓觀眾體會故事中東方人特有的飲食文化，不論是劇情中的隱喻，或是實際上的聽覺、視覺感官中，四處埋入飲食線索，營造出劇場感的呈現方式，讓劇情進展貼合歌曲發展，用貼切歌詞唱出每位人設的心聲。

圖三：傳承李安電影故事核心，演員們用音樂劇演出「家」的滋味！攝影／蔡育志
圖三：傳承李安電影故事核心，演員們用音樂劇演出「家」的滋味！攝影／蔡育志

電影《飲食男女》邁入第27週年，藉由改編重新勾勒刻劃動人的人欲，透過音樂演出的情感交流，打造新風味的音樂劇《飲食男女》，期待傳達滿滿親情溫度，喚醒遺忘已久的團圓，今(2021)年底至明年(2022)在北中南各有三檔期演出，攜手「udnFunLife 聯合數位文創」共同演繹經典之作，台北、高雄場次已經開放購票，趕緊把握機會搶票，相關訊息請上天作之合劇場官網

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