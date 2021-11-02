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ELLE 30週年「Jungle Game」華山展覽開跑！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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ELLE台灣迎來30週年了！如果說ELLE變成一個女人的話，那她絕對是一位一願意冒險、勇於體驗人生，在成長過程中時而掙扎、時而狂喜，最終拾獲出自己理想樣貌的現代女性。為了深度挖掘女性在不同樣貌與視角，ELLE 30 週年特別打造了「Jungle Game」特展，因為人生，就是種一連串的闖關遊戲！

ELLE 30周年「Jungle Game」特展，展覽分為七大展區，與知名策展人梁浩軒打造都市叢林，如同女性在斑駁的叢林人生中，面對無數挑戰，依勇往直前打怪向前行！展覽將於10/30(六)~11/07(日)在華山1914文化創意產業園區-中7AB館登場，現場打造七大展區，包含：謎走森林、忘憂洗衣舖、夜訪黑徑、頑固抱石牆、雲端備忘錄、綠洲、預知算命站，從入口展開成長探索，透過絢麗視覺感官及豐富展演內容，喚醒女孩們在各個場域、人生角色中所經歷的酸甜苦辣，一同為自己的努力喝采，找到創新的思維與動力！

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開展星光熠熠，賈靜雯、曾之喬、郭書瑤、黑嘉嘉、江宏傑、炎亞綸、吳思賢、蔡凡熙、林敬倫、范少勳、姚淳耀、孫盛希、林哲熹、薛仕凌、謝佳見、孟耿如、許孟哲、趙孟姿、姚以緹、孫淑媚、?te壞特、林映唯、蔡尚樺、曾博恩、溫妮、董仔、木星等藝名人、KOL風格出席，由甜心主持人黃詩詩掌控現場，一同祝福ELLE生日快樂，並帶領民眾搶先體驗七大展區的未知挑戰，邀請大家一起來ELLE 30周年Jungle Game特展，獲取更多未知的驚奇與冒險動力！

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因為 ELLE，時尚有了風格。一直以來 ELLE 為全球女性激發靈感，引領風格，掌握流行時尚脈動，是全球最具影響力的女性時尚雜誌。ELLE Taiwan 自 1991年在台創刊以來至今邁入第30年，持續希望以最歡樂的方式，分享時尚、美妝、生活、藝術與文化脈動，帶領台灣女性不僅以閱讀注入時尚資訊，鼓勵大家找出自己的風格潮流！

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正值 ELLE Taiwan 30歲，整年度特別企劃主題「Ready for Anything」，以職人故事、明星真實經歷、名人金句提供讀者滿滿勇氣，面對每天踏出家門後的日常冒險！鼓勵大家，人生只有一次，大膽探索冒險，隨時做好準備，讓 ELLE 陪著妳們一起實現夢想，一起變得更好更強更快樂！

蔡凡熙

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