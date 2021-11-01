Mister Donut×GODIVA！4款「奢華巧克力甜甜圈」開賣
連鎖甜甜圈「Mister Donut」今年冬天攜手比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」，自11月2日起，共同推出「最奢華巧克力季」，打造「GODIVA可可夾心碎粒波堤圈」、「GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈」等4款聯名甜甜圈，還有5款季節限定的巧克力甜點。為慶祝新品上市，還有「買6送3」的限時優惠活動。
本次4款聯名甜甜圈中，選用Mister Donut招牌的巧克力波堤為基底，搭配上醇厚的GODIVA黑巧克力，再搭配可可碎粒、鹽焦糖、莓果等不同食材點綴，最後再放上整片的GODIVA Logo巧克力片，營造出高雅的奢華感，共計有「GODIVA可可夾心碎粒波堤圈」、「GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈」、「GODIVA鹽焦糖可可波堤」、「GODIVA迷你岩石形可可波堤」等4款選擇，每顆售價99元。
除此之外，Mister Donut也推出5款巧克力季限定的甜甜圈與甜點。「可可碎粒波堤」以雙層巧克力波堤，搭配上選級巧克力品牌製成之可可碎粒，帶來酥脆口感與濃郁香氣，每顆48元；「生可可波堤」則是在雙層巧克力波堤上，撒滿可可粉增添美味，每顆48元。另外還有「鹽焦糖杏仁巧克力波堤」、「鹽焦糖可可歐菲香」、「鹽焦糖牛奶法蘭奇」等不同選擇，各為42～48元。
為慶祝新品上市，11月2日至11月7日期間，任選9個甜甜圈或點心，其中包含一款指定新品，即可享其中3個免費招待（限贈39元產品）
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