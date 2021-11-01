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WAT氣泡雞尾酒再添新味 獨家限量款全聯11月火熱上架

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
WAT「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，選用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶，與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，選用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶，與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金曲歌手持修代言的WAT氣泡雞尾酒系列，繼檀島凍檸茶和冷萃綠茶氣泡雞尾酒後，秋冬再推兩款全新氣泡雞尾酒——「貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒」與「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」。

其中「貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒」，於全台全家便利店搶先上架；11月3日至31日於全家便利店購買WAT氣泡雞尾酒系列商品，特價2瓶99元。於WAT全台門市消費，即可以99元加購2瓶氣泡雞尾酒。「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」則配合全聯福利中心火鍋季活動，將於11月19日起在全台全聯福利中心獨家限量推出。

貴妃鐵觀音口味的瓶裝雞尾酒，一直是WAT暢銷人氣款，此次推出4%低酒精氣泡版本，完整重現荔枝與茶香的完美滋味，將產自台灣南投，經低溫長時間慢焙的鐵觀音，萃取出帶有麥香的醇厚茶湯，結合在地貴妃荔枝的甜美。開瓶時香氣撲鼻，隨著氣泡揚升感受果味與茶味的交織變化，並在喉韻留下一絲木質調性，極具層次。

WAT支援全聯收銀與你一起吃火鍋！配合全聯福利中心火鍋季活動，推出獨家限量全新口味「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，選用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶，透過小綠葉蟬叮咬產生獨有的熟果甜香，與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味。入口酸甜飽滿，逐漸感受氣泡與細緻茶韻的釋放，最後以微微蜂蜜收尾，不論是純飲、或搭配餐點都適合。

此次WAT也特別將全聯的招牌廣播詞「請支援收銀」放入瓶身設計，搭配WAT的招牌趣味圖樣，吸睛包裝展現品牌的無限創意精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金曲歌手持修代言的WAT氣泡雞尾酒系列，繼檀島凍檸茶和冷萃綠茶氣泡雞尾酒大獲好評後，秋冬再推兩款全新氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金曲歌手持修代言的WAT氣泡雞尾酒系列，繼檀島凍檸茶和冷萃綠茶氣泡雞尾酒大獲好評後，秋冬再推兩款全新氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT配合全聯福利中心火鍋季活動，推出獨家限量全新口味「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT配合全聯福利中心火鍋季活動，推出獨家限量全新口味「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT氣泡雞尾酒系列繼檀島凍檸茶和冷萃綠口味大獲好評後，秋冬再推兩款全新「貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒」和「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT氣泡雞尾酒系列繼檀島凍檸茶和冷萃綠口味大獲好評後，秋冬再推兩款全新「貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒」和「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒將低溫長時間慢焙的鐵觀音，萃取出帶有麥香的醇厚茶湯，結合在地貴妃荔枝的甜美。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT貴妃鐵觀音氣泡雞尾酒將低溫長時間慢焙的鐵觀音，萃取出帶有麥香的醇厚茶湯，結合在地貴妃荔枝的甜美。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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