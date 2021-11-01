泰斯卡威士忌全面換新裝 新酒標凸顯蘇格蘭海洋風味

泰斯卡（Talisker）是泥煤煙燻風味的單一麥芽威士忌代表，今年品牌全面改換包裝，帶來全新風貌，設計上更凸顯身為蘇格蘭海洋風味最具代表性的威士忌酒廠特色。

此次包裝融合島嶼特色及雄偉壯闊的地形，以華麗新裝再獻泰斯卡經典佳釀。在酒標上可以看到蜿蜒曲折的海岸線，完整呈現斯凱島特殊的火山地形全貌，呼應著坐落於海岸邊的泰斯卡酒廠，兼具火山與海洋的雙重特性，以無可比擬的泥煤及煙燻風味層次，打造不同凡想的海洋調性及辛香料氣息。

泰斯卡是斯凱島（Skye）上創立最久的酒廠，創立時間可追溯到1830年由Huge及Kenneth兄弟建造，幾經轉手，正式以Talisker之名成立公司是在1894年。由於斯凱島為一座火山島，所產的泥煤帶有鮮明的火山特色，而泰斯卡酒廠又座落於海岸邊，一年四季不間斷的受到強烈的海風吹拂，因此泰斯卡所產的威士忌同時兼具火山與海洋兩種特色，呈現出其他威士忌品牌所無法取代的風格。

泰斯卡本為3次蒸餾，在1928年之後改成2次蒸餾，但第三座蒸餾器保留了下來，形成特殊的2對3蒸餾系統，以兩支初餾蒸餾器與三支再餾蒸餾器配對；全球罕見不對稱的蒸餾器工法，所做出的新酒風味特殊，比起一般二次蒸餾的新酒更細緻優雅，識別性極高。

作為烈酒中的海洋之子，泰斯卡所打造的獨幟海鹽煙燻風格，除了來自其先天獨厚的海島背景，並以全球唯一不對稱的2x3蒸餾工法，45.8%酒精度裝瓶，將其泰斯卡10年獨特帶煙燻的甜味及相當有力量的特性，讓它在盲飲測試中很容易被辨識出來。泰斯卡10年鮮明海潮香氣與淡雅的鹹味，相當適合搭配燻製菜色或是海鮮，經典的喝法，是蘇格蘭島嶼區的傳統習慣——直接淋上新鮮生蠔享用，最能體現食材的鮮甜與威士忌的香氣。

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