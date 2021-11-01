快訊

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰斯卡威士忌全面換新裝 新酒標凸顯蘇格蘭海洋風味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
泰斯卡是斯凱島（Skye）上創立最久的酒廠。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡是斯凱島（Skye）上創立最久的酒廠。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰斯卡（Talisker）是泥煤煙燻風味的單一麥芽威士忌代表，今年品牌全面改換包裝，帶來全新風貌，設計上更凸顯身為蘇格蘭海洋風味最具代表性的威士忌酒廠特色。

此次包裝融合島嶼特色及雄偉壯闊的地形，以華麗新裝再獻泰斯卡經典佳釀。在酒標上可以看到蜿蜒曲折的海岸線，完整呈現斯凱島特殊的火山地形全貌，呼應著坐落於海岸邊的泰斯卡酒廠，兼具火山與海洋的雙重特性，以無可比擬的泥煤及煙燻風味層次，打造不同凡想的海洋調性及辛香料氣息。

泰斯卡是斯凱島（Skye）上創立最久的酒廠，創立時間可追溯到1830年由Huge及Kenneth兄弟建造，幾經轉手，正式以Talisker之名成立公司是在1894年。由於斯凱島為一座火山島，所產的泥煤帶有鮮明的火山特色，而泰斯卡酒廠又座落於海岸邊，一年四季不間斷的受到強烈的海風吹拂，因此泰斯卡所產的威士忌同時兼具火山與海洋兩種特色，呈現出其他威士忌品牌所無法取代的風格。

泰斯卡本為3次蒸餾，在1928年之後改成2次蒸餾，但第三座蒸餾器保留了下來，形成特殊的2對3蒸餾系統，以兩支初餾蒸餾器與三支再餾蒸餾器配對；全球罕見不對稱的蒸餾器工法，所做出的新酒風味特殊，比起一般二次蒸餾的新酒更細緻優雅，識別性極高。

作為烈酒中的海洋之子，泰斯卡所打造的獨幟海鹽煙燻風格，除了來自其先天獨厚的海島背景，並以全球唯一不對稱的2x3蒸餾工法，45.8%酒精度裝瓶，將其泰斯卡10年獨特帶煙燻的甜味及相當有力量的特性，讓它在盲飲測試中很容易被辨識出來。泰斯卡10年鮮明海潮香氣與淡雅的鹹味，相當適合搭配燻製菜色或是海鮮，經典的喝法，是蘇格蘭島嶼區的傳統習慣——直接淋上新鮮生蠔享用，最能體現食材的鮮甜與威士忌的香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰斯卡10年單一麥芽威士忌，建議售價1,250元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡10年單一麥芽威士忌，建議售價1,250元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡新酒標上可以看到蜿蜒曲折的斯凱島海岸線。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡新酒標上可以看到蜿蜒曲折的斯凱島海岸線。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 蘇格蘭

延伸閱讀

仕高利達全面換新裝 登錄發票週週抽Apple iPad Air

勇奪金牌！馬諦氏21年獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍

古今雪莉桶交匯 格蘭哥尼50年全球限量150瓶

亞熱帶最高年份鯨31年單一穀物威士忌登台 配額30瓶

相關新聞

Mister Donut×GODIVA！4款「奢華巧克力甜甜圈」開賣

連鎖甜甜圈「Mister Donut」今年冬天攜手比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」，自11月2日起，共同推出「最...

請問你是莫德納還是嬌生？凱蒂佩芮扮「疫苗」超可愛！

每年的萬聖節，歐美許多時尚名人們都卯起勁變裝，像是最有名的萬聖女王海蒂克隆就是代表之一。不過相較海蒂克隆偏愛以特殊化妝打...

Harry Styles扮成桃樂絲 GUCCI特別為他訂製紅寶石鞋

英國團體One Direction前成員Harry Styles日前在紐約舉行演唱會，因為適逢萬聖節，他也為自己設定了變...

全台喝得到！7-ELEVEN「阿華田脆酷摩卡咖啡」重磅回歸

風味獨特還有奇趣口感的阿華田脆酷摩卡咖啡再度強勢回歸7-ELEVEN！繼2019年CITY CAFE與阿華田聯手於嘉義以...

BLACKPINK版殺人娃娃太性感 Jisoo扮成Lisa太幽默！

這幾天許多藝人們為了慶祝萬聖節，紛紛曬出自己的變裝照片，而韓國人氣女團BLACKPINK也沒有缺席，四位成員Jisoo、...

建築、軟裝、室內設計 全方位的美學品牌

「以前的是不夠的，現在的是剛好的，未來的是更多的。」 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 從事設計超過25年時間，不設限於室內設計項目，馳騁於軟裝、建築劃設的汪洋，為了交付託付者心目中的理想畫面，整合三項服務，提供包容性更加完滿的空間，滿足需求的同時，也將美的療癒體驗，從個人延伸到群體！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。