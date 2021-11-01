日電車殺人事件嚇人 桃捷教旅客3步驟疏散保安全
日本東京昨晚發生電車隨機砍人縱火事件，震驚國際社會，桃園捷運公司今天決定在本月13日進行機捷列車犯罪事件演練，桃捷表示，這次演練著重模擬捷運列車故障、歹徒攻擊及人員受傷等犯罪事件，針對列車旅客加強宣導「緊急、保護、遠離」疏散3步驟，讓旅客配合防範自身安全。
過去國內外電車、捷運站或車廂攻擊犯罪事件相繼發生，引起桃捷重視，並多次實施機捷車站、車廂模擬犯罪攻擊事件演練，因應捷運車廂旅客遇上攻擊或縱火事件，在每節列車車廂門旁，設置緊急對講機及配備滅火器，桃捷表示，本月13日在A2、A3站間模擬列車犯罪事件演練，亦將宣導旅客緊急應變和疏散作法。
桃園捷運表示，為讓旅客充分配合捷運遇犯罪的緊急應變，降低安全危險，現行普通車4節列車、直達車5節列車各配備10支、12支滅火器，包括每節車廂門邊2支滅火器、駕駛座2支滅火器，另在列車每節車廂6扇車門旁，均各設置1支緊急對講機，提供旅客緊急應變使用。
桃捷人員將加強旅客安全疏散宣導，讓旅客熟悉列車上安全疏散應變，配合「通報、保護、遠離」3步驟，旅客在事件中按壓緊急對講機緊急通報求救下，利用隨身攜帶的雨傘、背包及車廂門旁滅火器工具保護自己，保持和配合捷運人員引導疏散遠離危險，維護自身安全。
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