聽新聞
test
0:00 / 0:00
請問你是莫德納還是嬌生？凱蒂佩芮扮「疫苗」超可愛！
每年的萬聖節，歐美許多時尚名人們都卯起勁變裝，像是最有名的萬聖女王海蒂克隆就是代表之一。不過相較海蒂克隆偏愛以特殊化妝打造華麗的變裝造型，擅長把自己變成各種物品的凱蒂佩芮的「道具服style」就顯得更親切，今年她又打扮成什麼東西呢？
稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，只見她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！她還在路旁跳起疫苗舞，可愛模樣超討喜！
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮，幽默有趣。只是奧蘭多布魯下次可能要認真一點，不然站在搶戲的凱蒂旁邊很容易就會自動隱形囉！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言