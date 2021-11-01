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請問你是莫德納還是嬌生？凱蒂佩芮扮「疫苗」超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！圖／摘自IG
稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！圖／摘自IG

每年的萬聖節，歐美許多時尚名人們都卯起勁變裝，像是最有名的萬聖女王海蒂克隆就是代表之一。不過相較海蒂克隆偏愛以特殊化妝打造華麗的變裝造型，擅長把自己變成各種物品的凱蒂佩芮的「道具服style」就顯得更親切，今年她又打扮成什麼東西呢？

稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，只見她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！她還在路旁跳起疫苗舞，可愛模樣超討喜！

回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮，幽默有趣。只是奧蘭多布魯下次可能要認真一點，不然站在搶戲的凱蒂旁邊很容易就會自動隱形囉！

回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／摘自IG
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／摘自IG
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／達志影像
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／達志影像
稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！圖／摘自IG
稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！圖／摘自IG
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／摘自IG
回顧多年來凱蒂佩芮經典的萬聖造型，從家喻戶曉的零嘴奇多（而且還是辣味的），到巨型麥克風、美國總統候選人希拉蕊等等，都是讓人印象深刻的打扮。圖／摘自IG

奧蘭多 疫苗 萬聖節

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