請問你是莫德納還是嬌生？凱蒂佩芮扮「疫苗」超可愛！

每年的萬聖節，歐美許多時尚名人們都卯起勁變裝，像是最有名的萬聖女王海蒂克隆就是代表之一。不過相較海蒂克隆偏愛以特殊化妝打造華麗的變裝造型，擅長把自己變成各種物品的凱蒂佩芮的「道具服style」就顯得更親切，今年她又打扮成什麼東西呢？

稍早凱蒂佩芮在IG上分享自己今年的萬聖節變裝造型，只見她化身一支巨型針筒，搭配愛人奧蘭多布魯扮成的醫生，完全就是應景到爆的疫苗注射組合！她還在路旁跳起疫苗舞，可愛模樣超討喜！