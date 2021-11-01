Harry Styles扮成桃樂絲 GUCCI特別為他訂製紅寶石鞋

英國團體One Direction前成員Harry Styles日前在紐約舉行演唱會，因為適逢萬聖節，他也為自己設定了變裝主題。這次他選擇的是經典電影《綠野仙蹤》，但他複製的造型不是稻草人，也不是錫人或獅子，而是女主角桃樂絲！

Harry Styles在演唱會穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝，這件衣服是GUCCI 2020秋冬男裝系列上的單品，剛好跟桃樂絲在電影中的藍色吊帶裙風格相近。而對《綠野仙蹤》故事熟悉的人一定都知道，桃樂絲最重要的造型單品就是腳上那雙紅寶石鞋（Ruby Slippers），陪她經歷整個冒險之旅，並有化險為夷的功能。Harry Styles當然也沒有遺漏這個細節，同樣換上一雙紅寶石鞋，而這雙鞋也大有來頭—是GUCCI為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。