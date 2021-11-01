聽新聞
test
0:00 / 0:00
Harry Styles扮成桃樂絲 GUCCI特別為他訂製紅寶石鞋
英國團體One Direction前成員Harry Styles日前在紐約舉行演唱會，因為適逢萬聖節，他也為自己設定了變裝主題。這次他選擇的是經典電影《綠野仙蹤》，但他複製的造型不是稻草人，也不是錫人或獅子，而是女主角桃樂絲！
Harry Styles在演唱會穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝，這件衣服是GUCCI 2020秋冬男裝系列上的單品，剛好跟桃樂絲在電影中的藍色吊帶裙風格相近。而對《綠野仙蹤》故事熟悉的人一定都知道，桃樂絲最重要的造型單品就是腳上那雙紅寶石鞋（Ruby Slippers），陪她經歷整個冒險之旅，並有化險為夷的功能。Harry Styles當然也沒有遺漏這個細節，同樣換上一雙紅寶石鞋，而這雙鞋也大有來頭—是GUCCI為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。
而這次也不是Harry Styles第一次穿上高跟鞋了，之前他就曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴，還被許多時尚媒體特別圈起來介紹，簡直已經可以說是現代最能駕馭高跟鞋穿搭時尚造型的最佳男性代言人！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言