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Harry Styles扮成桃樂絲 GUCCI特別為他訂製紅寶石鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG
Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG

英國團體One Direction前成員Harry Styles日前在紐約舉行演唱會，因為適逢萬聖節，他也為自己設定了變裝主題。這次他選擇的是經典電影《綠野仙蹤》，但他複製的造型不是稻草人，也不是錫人或獅子，而是女主角桃樂絲！

Harry Styles在演唱會穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝，這件衣服是GUCCI 2020秋冬男裝系列上的單品，剛好跟桃樂絲在電影中的藍色吊帶裙風格相近。而對《綠野仙蹤》故事熟悉的人一定都知道，桃樂絲最重要的造型單品就是腳上那雙紅寶石鞋（Ruby Slippers），陪她經歷整個冒險之旅，並有化險為夷的功能。Harry Styles當然也沒有遺漏這個細節，同樣換上一雙紅寶石鞋，而這雙鞋也大有來頭—是GUCCI為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。

而這次也不是Harry Styles第一次穿上高跟鞋了，之前他就曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴，還被許多時尚媒體特別圈起來介紹，簡直已經可以說是現代最能駕馭高跟鞋穿搭時尚造型的最佳男性代言人！

Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG
Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG
Harry Styles穿GUCCI洋裝扮成《綠野仙蹤》桃樂絲，鞋子也是品牌為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。圖／摘自IG
Harry Styles穿GUCCI洋裝扮成《綠野仙蹤》桃樂絲，鞋子也是品牌為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。圖／摘自IG
對《綠野仙蹤》故事熟悉的人一定都知道，桃樂絲最重要的造型單品就是腳上那雙紅寶石鞋（Ruby Slippers）。Harry Styles穿的鞋是GUCCI為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。圖／摘自IG
對《綠野仙蹤》故事熟悉的人一定都知道，桃樂絲最重要的造型單品就是腳上那雙紅寶石鞋（Ruby Slippers）。Harry Styles穿的鞋是GUCCI為他特別訂製的，是一雙將水藍色皮革拼接紅色高跟鞋的靴款，精緻典雅又充滿個性。圖／摘自IG
Harry Styles曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴。圖／GUCCI提供
Harry Styles曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴。圖／GUCCI提供
Harry Styles曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴。圖／摘自IG
Harry Styles曾在Met Gala活動上穿著GUCCI的高跟靴。圖／摘自IG
Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG
Harry Styles穿上GUCCI的水藍色鄉村風洋裝、特別訂製的高跟靴扮成《綠野仙蹤》桃樂絲。圖／摘自IG

高跟鞋 演唱會

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