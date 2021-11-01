茶湯會推出冬季新品「芝麻系列」 享暖飲幸福感

國人健康意識抬頭，喝手搖飲也不忘養生，茶湯會為此推出「芝麻系列」飲品，選用高營養價值的黑芝麻粉與熱銷召牌的茶拿鐵完美調和，要讓茶友在日漸轉涼的冬季也可以享受「芝麻暖飲」的幸福感。同時，茶湯會響應政府推出振興優惠，在 11 月底前至茶湯會全台門市。

茶湯會表示，黑芝麻是高營養價值的堅果類，含有不飽和脂肪酸及鈣質，搭配鮮奶與豆漿都是一般家庭常見的養生早餐組合，另外燕麥顆粒也是近年來，深受民眾喜愛的手搖飲加料新選擇，其含有豐富的膳食纖維，除了能增添飽足感外，還能大大滿足咀嚼系的消費者。

在日漸轉涼的季節裡，呈奉茶友健康、暖心的【幸福之茶】，為這次茶湯會新品的主力訴求；經過多次研發試飲，將深受喜愛的茶拿鐵再升級，嚴選台灣在地黑芝麻粉，加上高壓悶煮鎖住榖粒營養的澳洲燕麥，結合口感 Q 彈的好命珍珠，搭配蔗香紅茶與濃醇鮮奶調和而成的茶拿鐵，多層次風味源於芝麻香、茶香、奶香的完美融合。不添加任何的香料，展現飲品原物料本身的獨特香氣，並保留芝麻顆粒，增添飲用時的豐富性，不斷在傳統與創新中力求突破，為茶友們提供每一杯幸福好茶。