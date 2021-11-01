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BLACKPINK版殺人娃娃太性感 Jisoo扮成Lisa太幽默！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣。圖／摘自IG

這幾天許多藝人們為了慶祝萬聖節，紛紛曬出自己的變裝照片，而韓國人氣女團BLACKPINK也沒有缺席，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa都發揮創意打造了搶眼的look，其中Jisoo居然扮成Lisa，雖然沒有特別戲劇化的道具或化妝，但出其不意的效果還是超幽默！

今年四位成員的變裝各有主題，而且大不相同，像Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。Rosé則是選擇學生造型，戴上眼鏡穿起毛衣，並且利用攝影機、拍立得相片來呈現90年代的復古氛圍。Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣，一點都不像劇中那樣詭異可怕。

而打扮成Lisa的Jisoo，穿上灰色oversize上衣配毛帽，複製的是Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型，沒想到萬聖節變裝還可以替好姐妹宣傳新單曲，真是一舉兩得！

打扮成Lisa的Jisoo，穿上灰色oversize上衣配毛帽，複製的是Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型，沒想到萬聖節變裝還可以替好姐妹宣傳新單曲，真是一舉兩得。圖／摘自IG
打扮成Lisa的Jisoo，穿上灰色oversize上衣配毛帽，複製的是Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型，沒想到萬聖節變裝還可以替好姐妹宣傳新單曲，真是一舉兩得。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，Jisoo則是打扮成Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，Jisoo則是打扮成Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，Jisoo則是打扮成Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，Jisoo則是打扮成Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型。圖／摘自IG
Rosé則是選擇學生造型，戴上眼鏡穿起毛衣，並且利用攝影機、拍立得相片來呈現90年代的復古氛圍。圖／摘自IG
Rosé則是選擇學生造型，戴上眼鏡穿起毛衣，並且利用攝影機、拍立得相片來呈現90年代的復古氛圍。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
BLACKPINK萬聖節也玩變裝。圖／摘自IG
BLACKPINK萬聖節也玩變裝。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。圖／摘自IG
打扮成Lisa的Jisoo，穿上灰色oversize上衣配毛帽，複製的是Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型，沒想到萬聖節變裝還可以替好姐妹宣傳新單曲，真是一舉兩得。圖／摘自IG
打扮成Lisa的Jisoo，穿上灰色oversize上衣配毛帽，複製的是Lisa在新單曲《Lalisa》中的造型，沒想到萬聖節變裝還可以替好姐妹宣傳新單曲，真是一舉兩得。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣。圖／摘自IG
Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣。圖／摘自IG

萬聖節

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