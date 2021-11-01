BLACKPINK版殺人娃娃太性感 Jisoo扮成Lisa太幽默！

這幾天許多藝人們為了慶祝萬聖節，紛紛曬出自己的變裝照片，而韓國人氣女團BLACKPINK也沒有缺席，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa都發揮創意打造了搶眼的look，其中Jisoo居然扮成Lisa，雖然沒有特別戲劇化的道具或化妝，但出其不意的效果還是超幽默！

今年四位成員的變裝各有主題，而且大不相同，像Jennie走的是時尚絕美路線的梅杜莎蛇魔女，用金色蛇形頭飾裝飾，搭配超長的指甲展現魅惑朦朧美。Rosé則是選擇學生造型，戴上眼鏡穿起毛衣，並且利用攝影機、拍立得相片來呈現90年代的復古氛圍。Lisa裝扮的是今年撞主題撞最兇的《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃，但因為腿太長整個人看起來還是很性感火辣，一點都不像劇中那樣詭異可怕。