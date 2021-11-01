ITF國際旅展週五開展 日本福島縣攤位邀民眾同樂

許久不能出國，是不是很想念日本的一切呢?疫情日漸趨緩，海外旅遊的第一站就來日本東北，充滿秘境景點的福島縣吧。本周五起至下周一(2021/11/5～11/8) 2021ITF台北國際旅展於南港展覽館盛大展開，六日兩天下午四點在日本觀光振興協會小舞台(J1607)將舉行『福島魅力大公開』活動，推薦給想知道更多福島絕景魅力的您。

位於日本東北地區的福島縣面積僅次北海道與岩手，為全日本第三大。日本唯一赤瓦天守閣「鶴之城」的特色祭典「會津繪蠟燭祭」、世界最浪漫鐵道「只見線」、豬苗代新八景「達澤不動瀑布」、夢幻日本九寨溝「五色沼」…等，無論何時到訪，都能在腹地廣闊的福島安心旅遊欣賞美景。