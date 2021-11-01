2021台北夜市打牙祭11月起跑 投票抽iPhone 13

2021台北夜市打牙祭將於11月1日(一)起，隨著秋風涼意熱鬧展開，今年度邀集公館、寧夏、延三、士林、廣州街、華西街、艋舺、梧州街、西昌街、雙城、南機場等11處夜市共襄盛舉。今年5月國內疫情爆發，嚴重影響夜市攤商的經營，由於近日疫情逐漸趨緩，陸續開放各項防疫措施的限制，為了讓社會大眾能夠更安心地來逛台北夜市，力求讓每位民眾都能放心來夜市，除此之外更辦理系列好康抽獎活動，邀請民眾跟隨今年推出的台北夜市指南輕旅行路線，邊旅行、邊拿好康，還能品嚐在地臺北夜市美食。

天天上網來投票 iPhone 13、Switch等你帶回家

究竟什麼才是夜市必吃美食呢？延續2020夜市之星美食爭霸賽活動，今年再度推出網路票選活動，本次採兩階段評比，第一階段由秘密客評選各大夜市前三名，再進入第二階段網路人氣票選，開放全民為自己最愛的夜市美食投票應援，加總兩階段分數最終選出「2021台北夜市美食指南 TOP 10」，11月1日至28日每日皆能到指定網站(https://reurl.cc/YjD84L)以Facebook帳號登入完成投票，每投票一次即可獲得一次抽獎機會，完成投票就有機會獲得iPhone13、SONY耳機、Switch、美食兌換券等多項好禮。2021台北夜市美食指南 TOP 10及得獎名單將在12月3日於頒獎典禮及官方粉絲專頁上同步公開。

逛夜市用悠遊付消費 即送現金回饋券 加碼再抽回饋金

另外在活動期間，民眾前往本次參與台北夜市打牙祭的11處夜市，使用悠遊付單筆消費滿50元即可獲得「現金回饋券15元」，每人限領兩張；於下一筆消費滿50元時即可折抵(限量1萬份)。且活動期間消費者只要在11處夜市內裝有悠遊付之活動店家使用悠遊付消費，不限消費金額即可享有100元回饋金抽獎資格，共抽200名。

秋日夜市輕旅行 完成體驗五大路線任務 週週抽iPad

首次推出「台北夜市指南」帶你吃遍台北夜市美食，結合11處夜市、慈聖宮美食街、晴光市場及民生西路45巷和民族東路410巷攤集場等，推出五大輕旅行路線及五大路線AR濾鏡體驗，民眾於指定臉書完成濾鏡拍照上傳指定貼文，就有機會週週抽iPad。

台北市政府副市長黃珊珊副表示，台北夜市內藏許多夜市人氣美食加上每年米其林公布的必比登推介，多家夜市名攤都在榜單上，今年結合這些資訊特別推出台北夜市指南，讓民眾可以一次認識11處夜市內的人氣名攤資訊，同時結合附近景點規劃，讓市民朋友可以透過假日休閒時間，來幫自己規劃一場小旅行，邊玩、邊吃還有機會可以抽大獎，使用悠遊付消費還可以免費獲得現金回饋券，多項好康優惠就是希望能幫助因為疫情影響生意的夜市店家，可以透過活動來增添業績。詳細活動資訊請洽官方粉絲團（台北好市發聲:https://www.facebook.com/taipeimarket/）。