紅到出泡麵！台北10大好店「神仙川味牛肉麵」1月歇業

愛吃牛肉麵的民眾，未來又將少一個好選擇！曾經入選台北國際牛肉麵節10大好店、湯頭好店，還被日本製成泡麵的「神仙川味牛肉麵」近日宣佈，即將於2022年1月10日熄燈歇業，結束11年的經營歷史。

創立於2010年的神仙川味牛肉麵，過去於台北中山北路上開業，後搬遷至長春路上，店內提供有紅燒、清燉、川味等3種不同的湯頭，並有天官四福麵、半筋半肉麵、牛肉麵、牛肉乾拌麵等多種選擇，價格多落於100～320元之間。過去神仙川味牛肉麵，也曾獲得台北國際牛肉麵節、愛評網等活動的肯定，2012年時，店內牛肉麵的滋味還被日本的丸大食品選中，合作製作成牛肉泡麵在日本販售，也大大增添品牌的知名度。目前神仙川味牛肉麵在 google獲得1,000則評論，平均4.1分。

儘管獲得許多民眾支持，但神仙川味牛肉麵近日宣佈，因為要退休了，所以將於明年1月10日熄燈歇業。消息出爐後，粉絲也表示「真的好可惜」、「不要啊」、「真的好可惜，以前開在中山北路那邊，吃好多次很喜歡你們的麵」、「我是香港人之前每次過來台灣也會吃，真可惜又少了一間台灣又少了一間好吃的牛肉麵店⋯」