快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路易莎咖啡推期間限定本土莊園咖啡 黑卡6折價喝得到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易莎咖啡本期黑卡推出「發現臺灣 咖啡極選」，採用卓武山及台南大鋤花間莊園豆。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡本期黑卡推出「發現臺灣 咖啡極選」，採用卓武山及台南大鋤花間莊園豆。圖／路易莎咖啡提供。

路易莎咖啡長期關注本土咖啡莊園質量，於今年11月起，黑卡手沖推出限量版「發現臺灣，咖啡極選」，首波推出2款咖啡。即日起至今年12月31日為止，出示黑卡一杯只要6折價120元（原價200元），就能喝到嚴選自屢獲金質獎、今年PCA競標冠軍莊園——「卓武山」，以及2018年獲美國咖啡品質協會評鑑87.33高分認證的「台南大鋤花間莊園」；出示黑卡購買咖啡豆，則享有75折優惠。

精品咖啡職人品牌路易莎，多年來為臺灣消費者尋覓全球精品特色手沖，透過每期黑卡手沖優惠平價推廣，每月供應300萬杯咖啡中就有將近100萬杯精品咖啡。

這次「發現臺灣，咖啡極選」當中的「阿里山卓武咖啡」，使用SL34品種，採水洗處理法、中焙後呈現柑橘、葡萄柚、蔗糖風味。

位於阿里山南方山茶村的咖啡莊園「卓武山」，榮獲多屆金質獎，起初經營高山茶園2001年轉作咖啡種植，莊主和有臺灣咖啡教父之稱的台大農藝系教授王裕文，學習技術與管理方式；2012年獲得全國精品咖啡豆評鑑頭等獎後開始展露頭角，2014、2016年又再次獲得金質獎，奠定卓武咖啡的精品形象。

為嚴格管控咖啡豆的品質，「卓武山」只採收咖啡樹矮化後最頂層環狀樹枝所結果的部分，其餘下層咖啡豆予以淘汰，所以每顆咖啡豆都長得特別碩大，從種植到製作工序的每一環節均採有機栽培、不使用農藥。

第二款精品咖啡來自「台南大鋤花間莊園」，位於台南東山區、阿里山山脈的西烏山嶺支脈，是東山咖啡開創元老之一，堅持有機、友善土地、無毒種植的理念，豐富生態孕育了大鋤花間的冠軍咖啡。

本次「發現臺灣，咖啡極選」選用黃波旁品種，採日曬處理法，中焙後有杏仁、焦糖、可可風味。2018年台南市精品咖啡評鑑冠軍的大鋤花間，代表送評美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證，送評的豆子獲87.33高分紀錄創歷史新高，該莊園在品種培植及後製技術大幅提升，咖啡品質、口感及風味已晉升國際級水準。

咖啡 台南 阿里山

延伸閱讀

超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

摩卡壺的前世今生，設計原理竟是來自洗衣機？！

全家咖啡買一送一快閃！開喝免費經典拿鐵，另有星巴克第2杯半價

全聯攜手世界烘豆冠軍 推7款咖啡口味甜點、麵包 呈現苦甜大人味

相關新聞

紅到出泡麵！台北10大好店「神仙川味牛肉麵」1月歇業

愛吃牛肉麵的民眾，未來又將少一個好選擇！曾經入選台北國際牛肉麵節10大好店、湯頭好店，還被日本製成泡麵的「神仙川味牛肉麵...

路易莎咖啡推期間限定本土莊園咖啡 黑卡6折價喝得到

路易莎咖啡長期關注本土咖啡莊園質量，於今年11月起，黑卡手沖推出限量版「發現臺灣，咖啡極選」，首波推出2款咖啡。即日起至...

碳纖維珠寶、卡地亞LOVE設計師創作 富藝斯網購獻經典

繼「Woman to Woman–珠寶群芳雅集」線上展售會獲得好評，國際拍賣行富藝斯（Phillips）珠寶私人洽購部門...

從天王Rain到「俗女」謝盈萱都能駕馭！真正百搭的珠寶

「百搭」無疑是現代人在選購首飾配件時的一大考量，但真的有休閒、盛裝都也沒問題、男女皆宜的設計嗎？法國現代珠寶品牌斐登（F...

香草莊園 療癒身心

聯合報系有行旅企畫的「蓮城解憂香草莊園」慢活之旅，以花東縱谷田野特色為主軸，透過自然生態景觀、多樣性的人文風貌，以及各方...

塔香鹹酥雞、蜂蜜脆蛋糕！3款居家零食好涮嘴

氣候漸涼，讓人在家忍不住想要吃些涮嘴零食！「水根肉乾」配合田中馬拉松活動，推出聯名免運組，優惠現省210元；「微熱山丘」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。