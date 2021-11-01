路易莎咖啡推期間限定本土莊園咖啡 黑卡6折價喝得到
路易莎咖啡長期關注本土咖啡莊園質量，於今年11月起，黑卡手沖推出限量版「發現臺灣，咖啡極選」，首波推出2款咖啡。即日起至今年12月31日為止，出示黑卡一杯只要6折價120元（原價200元），就能喝到嚴選自屢獲金質獎、今年PCA競標冠軍莊園——「卓武山」，以及2018年獲美國咖啡品質協會評鑑87.33高分認證的「台南大鋤花間莊園」；出示黑卡購買咖啡豆，則享有75折優惠。
精品咖啡職人品牌路易莎，多年來為臺灣消費者尋覓全球精品特色手沖，透過每期黑卡手沖優惠平價推廣，每月供應300萬杯咖啡中就有將近100萬杯精品咖啡。
這次「發現臺灣，咖啡極選」當中的「阿里山卓武咖啡」，使用SL34品種，採水洗處理法、中焙後呈現柑橘、葡萄柚、蔗糖風味。
位於阿里山南方山茶村的咖啡莊園「卓武山」，榮獲多屆金質獎，起初經營高山茶園2001年轉作咖啡種植，莊主和有臺灣咖啡教父之稱的台大農藝系教授王裕文，學習技術與管理方式；2012年獲得全國精品咖啡豆評鑑頭等獎後開始展露頭角，2014、2016年又再次獲得金質獎，奠定卓武咖啡的精品形象。
為嚴格管控咖啡豆的品質，「卓武山」只採收咖啡樹矮化後最頂層環狀樹枝所結果的部分，其餘下層咖啡豆予以淘汰，所以每顆咖啡豆都長得特別碩大，從種植到製作工序的每一環節均採有機栽培、不使用農藥。
第二款精品咖啡來自「台南大鋤花間莊園」，位於台南東山區、阿里山山脈的西烏山嶺支脈，是東山咖啡開創元老之一，堅持有機、友善土地、無毒種植的理念，豐富生態孕育了大鋤花間的冠軍咖啡。
本次「發現臺灣，咖啡極選」選用黃波旁品種，採日曬處理法，中焙後有杏仁、焦糖、可可風味。2018年台南市精品咖啡評鑑冠軍的大鋤花間，代表送評美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證，送評的豆子獲87.33高分紀錄創歷史新高，該莊園在品種培植及後製技術大幅提升，咖啡品質、口感及風味已晉升國際級水準。
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