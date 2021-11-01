碳纖維珠寶、卡地亞LOVE設計師創作 富藝斯網購獻經典
繼「Woman to Woman–珠寶群芳雅集」線上展售會獲得好評，國際拍賣行富藝斯（Phillips）珠寶私人洽購部門Flawless再度與著名珠寶歷史學家Vivienne Becker所創立的Vivarium by Vivienne Becker合作，推出第二波的「New Modernism——再現現代主義」珠寶線上展售會，自即日起至11月12日止，共呈獻16位20、21世紀最具代表性的珠寶設計師打造的27件瑰麗珠寶，從珠寶的美學變化窺見全新抽象現代主義的轉變。
1920年代現代主義浪潮開始席捲珠寶界，1970年代更加前衛轉型，至今百年依然煥發新的活力。珠寶歷史學家暨專欄作家Vivienne Becker表示，繼上次聚焦女性設計的主題線上策展引起藏家共鳴，本次展售會的發想則是因為她觀察到近年來全新現代主義珠寶設計風格的崛起，「從具象的幻想中產生了天翻地覆的變化，對當今世界的科技做出回應，融合科學與藝術孕育出新的時尚演繹。」
此次展售會的領銜之作為一枚Alexander Calder於1939年創作的黃銅及鋼絲線「圈」別針。他是20世紀最具影響力的雕塑藝術家之一，這件作品可以說是藝術與珠寶創作完美融會的絕佳例子。而另一焦點則是在1970年代為紐約卡地亞打造出雋永經典的「Love」手鐲的義大利籍設計師Aldo Cipullo，他與Dinh Van是史上僅有的兩位可以在卡地亞作品上簽名的珠寶設計師，此次展售會上可見他們1970年代充滿朝氣與活力的創作，展現其中性的現代造型及新穎的流線型現代主義風格。而來自羅馬的當代設計師Fabio Salini以碳纖維、鑽石及南海白珍珠為材打造的一系列作品，兼具古典與創新、充滿個性化表達的創作風格，則是2020年代現代主義的代表。
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