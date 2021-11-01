碳纖維珠寶、卡地亞LOVE設計師創作 富藝斯網購獻經典

繼「Woman to Woman–珠寶群芳雅集」線上展售會獲得好評，國際拍賣行富藝斯（Phillips）珠寶私人洽購部門Flawless再度與著名珠寶歷史學家Vivienne Becker所創立的Vivarium by Vivienne Becker合作，推出第二波的「New Modernism——再現現代主義」珠寶線上展售會，自即日起至11月12日止，共呈獻16位20、21世紀最具代表性的珠寶設計師打造的27件瑰麗珠寶，從珠寶的美學變化窺見全新抽象現代主義的轉變。

1920年代現代主義浪潮開始席捲珠寶界，1970年代更加前衛轉型，至今百年依然煥發新的活力。珠寶歷史學家暨專欄作家Vivienne Becker表示，繼上次聚焦女性設計的主題線上策展引起藏家共鳴，本次展售會的發想則是因為她觀察到近年來全新現代主義珠寶設計風格的崛起，「從具象的幻想中產生了天翻地覆的變化，對當今世界的科技做出回應，融合科學與藝術孕育出新的時尚演繹。」