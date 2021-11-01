從天王Rain到「俗女」謝盈萱都能駕馭！真正百搭的珠寶

「百搭」無疑是現代人在選購首飾配件時的一大考量，但真的有休閒、盛裝都也沒問題、男女皆宜的設計嗎？法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的經典Force 10就是這樣的珠寶。日前韓流亞洲天王RAIN在自己官方IG分享的一系列照片，就巧妙將這款「世界上首個體育珠寶」混搭在冬天的毛衣、印花襯衫等，為隨性的穿搭增添高雅的氣質。同時，當他穿著晚宴正裝西裝出席FRED首爾專賣店開幕時，簡單的項鍊與手環則讓嚴肅單調的西裝巧妙地散發出活潑年輕的魅力。

以航海運動為靈感的Force 10系列，帆船絞索繩纜與K金鍊扣設計，也是台灣女星、金馬影后謝盈萱最近出席活動的最愛。近來因熱播台劇「俗女養成記2」再度掀起話題的她，不但配戴Force 10系列的高級珠寶盛裝出席台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人，在為今年第58屆金馬獎宣布得獎名單時，也配戴了Force 10系列活潑的設計，為一身純白的簡約洋裝畫龍點睛。