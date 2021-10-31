塔香鹹酥雞、蜂蜜脆蛋糕！3款居家零食好涮嘴

氣候漸涼，讓人在家忍不住想要吃些涮嘴零食！「水根肉乾」配合田中馬拉松活動，推出聯名免運組，優惠現省210元；「微熱山丘」則是推出「蜂蜜脆蛋糕」，令人忍不住一口接一口。至於老字號雞塊品牌「紅龍」，則是新推出「塔香鹹酥雞」，在家也能輕鬆重現台式街頭小吃的美味。

【水根肉乾】

適逢10週年的「田中馬拉松」，今年因疫情因素而轉為線上跑活動，凡是上傳跑步紀錄，即可參與活動並領取澎派禮包。已經有超過60年歷史的水根肉乾，今天加入田中馬拉松的贊助行列，並於完賽禮包中提供「水根肉乾×田中馬能量包」。即日起至水根肉乾官網或活動網站，也可購買「水根肉乾×田中馬限定聯名免運組」，內含檸圓輕巧能量包40g、原味圓燒隨行包70g、青花椒圓燒輕奢禮盒110g，原價909元，優惠價699元。

【微熱山丘】

以鳳梨酥為代表產品的微熱山丘，本季以旗下的「蜜豐糖脆蛋糕」為基礎，改良推出「蜂蜜脆蛋糕」，選用蜂蜜、鮮力蛋、日本面費、蔗糖等原料，經慢火烘焙而成，口感輕盈酥脆，擁有蜂蜜的清甜香氣與蔗香尾韻，同時也將造型從片狀調整為條狀，更易拿取與入口，每包120元。除了直接品嚐之外，蜂蜜脆蛋糕也可自由搭配醬料、蛋糕、飲品品嚐，增添滋味變化性。

【紅龍】