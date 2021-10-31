快訊

全球晶片荒延燒 格芯執行長：已賣光2023年底前所有產能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塔香鹹酥雞、蜂蜜脆蛋糕！3款居家零食好涮嘴

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
紅龍推出全新的「紅龍塔香鹹酥雞」，每袋原價200元，11月期間可享嘗鮮價150元。圖／紅龍提供
紅龍推出全新的「紅龍塔香鹹酥雞」，每袋原價200元，11月期間可享嘗鮮價150元。圖／紅龍提供

氣候漸涼，讓人在家忍不住想要吃些涮嘴零食！「水根肉乾」配合田中馬拉松活動，推出聯名免運組，優惠現省210元；「微熱山丘」則是推出「蜂蜜脆蛋糕」，令人忍不住一口接一口。至於老字號雞塊品牌「紅龍」，則是新推出「塔香鹹酥雞」，在家也能輕鬆重現台式街頭小吃的美味。

【水根肉乾】

適逢10週年的「田中馬拉松」，今年因疫情因素而轉為線上跑活動，凡是上傳跑步紀錄，即可參與活動並領取澎派禮包。已經有超過60年歷史的水根肉乾，今天加入田中馬拉松的贊助行列，並於完賽禮包中提供「水根肉乾×田中馬能量包」。即日起至水根肉乾官網或活動網站，也可購買「水根肉乾×田中馬限定聯名免運組」，內含檸圓輕巧能量包40g、原味圓燒隨行包70g、青花椒圓燒輕奢禮盒110g，原價909元，優惠價699元。

【微熱山丘】

鳳梨酥為代表產品的微熱山丘，本季以旗下的「蜜豐糖脆蛋糕」為基礎，改良推出「蜂蜜脆蛋糕」，選用蜂蜜、鮮力蛋、日本面費、蔗糖等原料，經慢火烘焙而成，口感輕盈酥脆，擁有蜂蜜的清甜香氣與蔗香尾韻，同時也將造型從片狀調整為條狀，更易拿取與入口，每包120元。除了直接品嚐之外，蜂蜜脆蛋糕也可自由搭配醬料、蛋糕、飲品品嚐，增添滋味變化性。

【紅龍】

創立超過30年的紅龍，以經典雞塊最具代表性。本次紅龍於11月推出全新的「紅龍塔香鹹酥雞」，標榜無添加味精、人工色素、甜味劑等食品添加物，並採用醃製過的無骨雞胸肉丁搭配天然的九層塔香料，為鹹酥雞帶來經典的台式風味，還能減少九層塔葉油炸後的負擔。而且紅龍塔香鹹酥雞採全熟製程，只要覆熱就能享用，每袋原價200元，11月期間可享150元嘗鮮價。

微熱山丘改版升級的「蜂蜜脆蛋糕」，每包120元。圖／微熱山丘提供
微熱山丘改版升級的「蜂蜜脆蛋糕」，每包120元。圖／微熱山丘提供
水根肉乾推出「水根肉乾×田中馬限定聯名免運組」，原價909元，優惠價699元。圖／水根肉乾提供
水根肉乾推出「水根肉乾×田中馬限定聯名免運組」，原價909元，優惠價699元。圖／水根肉乾提供

微熱山丘 鳳梨酥 蜂蜜 零食

延伸閱讀

4款秋冬蛋糕＋聖誕巧克力花環！最大間Lady M插旗竹北

蜂蜜蛋糕變餅乾！微熱山丘「蜂蜜脆蛋糕」5種創意吃法

結晶才是天然現象？用結晶判斷蜂蜜真偽可行嗎？

只送不賣！聯發國際 X 板橋凱撒打造「五星零食套房」 吃零食免費住

相關新聞

4款秋冬蛋糕＋聖誕巧克力花環！最大間Lady M插旗竹北

自2017年登台以來，來自紐約的「Lady M」已經於台北、台中等地設有據點。而Lady M也預告，將進駐即將開幕的遠百...

塔香鹹酥雞、蜂蜜脆蛋糕！3款居家零食好涮嘴

氣候漸涼，讓人在家忍不住想要吃些涮嘴零食！「水根肉乾」配合田中馬拉松活動，推出聯名免運組，優惠現省210元；「微熱山丘」...

小女兒的毛線辮子頭太可愛！Chiara全家扮成阿達一族

義大利時尚網紅Chiara Ferragni一家四口經常在IG上分享搞笑的日常，看得出全家人相處模式非常活潑有趣，夫妻互...

導入AI滿足最後一哩物流 Pickupp登台解決配送塞車難題

今年5月疫情三級警戒期間全民宅家防疫，消費行為全面快速轉向線上所造成物流爆量大塞車的崩潰狀況，大家應該都還記憶猶新，便利...

髮飾也能個人化！造型神器隱藏式磁鐵 每天都能變新髮型

近年來，能夠以基本元素組合出獨一無二、深具個人風格的首飾單品，是珠寶配件的主流，例如可以自選串飾組成的手鍊，或是設計較為...

蘇富比倫敦亞洲藝術拍賣亮點 Myers伉儷半世紀珍藏

根據拍賣市場調查，拍品的來歷是近年來新世代藏家的鑑賞重點。今秋倫敦亞洲藝術拍賣，蘇富比（Sotheby’s）將推出Sam...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。