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平溪鐵道慶百歲生日 「煤記憶」情境性復原煤礦遺址

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國立雲林科技大學助理教授王新衡現場導覽「煤記憶─平溪鐵道百年暨煤礦文化特展」。圖／文化部提供
國立雲林科技大學助理教授王新衡現場導覽「煤記憶─平溪鐵道百年暨煤礦文化特展」。圖／文化部提供

今年是平溪鐵道竣工百周年，「煤記憶─平溪鐵道百年暨煤礦文化特展」今於新平溪煤礦博物園區開幕，既慶賀平溪鐵道百歲生日，也展現推動台灣煤礦文化資產保存活化成果。

活動邀來十分國小學童介紹煤礦選洗煤場的運作方式，在地礦工耆老高文祿也帶領礦工劇團，活靈活現演出「礦工的一天」，體現當時礦工生活情境。平溪線鐵道四年前與日本福岡平成筑豐鐵路諦結為姊妹鐵道，日本田川市教育長吉栁啟二也以預錄影片祝賀平溪百年生日。

「有記憶才有歷史，有歷史才有文化。」文化部常務次長李連權致表示，平溪鐵道為營運煤礦而生，沿線的礦村亦成為台灣重要的礦業文化地景。他希望藉由這次特展，爬梳此地的煤礦文化歷史，挖掘屬於台灣的珍貴記憶。文化部文化資產局局長陳濟民表示，此展一大特色是在煤礦遺址做情境性復原，讓民眾在現場感受到過往開採煤礦的氣氛，

「煤記憶─平溪鐵道百年暨煤礦文化特展」透過煤礦遺址引領民眾深入鮮為人知的煤礦文化，帶領觀者從平溪線進入百年時光隧道，逐步認識沿線煤礦產業及礦村文化。展覽透過深入淺出的鐵道與煤礦圖文、互動裝置，以及煤礦遺址空間指認與煤礦裝置藝術等，帶觀眾穿越時空回到礦車隆隆駛過的煤礦年代，體會早年臺灣歷史及經濟轉化過程的辛勞。特展現場亦設計了有趣的主題學習單，讓民眾透過遊戲，學習關於煤礦文化的內涵與知識。

●「煤記憶─平溪鐵道百年暨煤礦文化特展」即日起至111年6月30日，於新平溪煤礦博物園區選洗煤場展出。

由在地礦工耆老高文祿帶領的礦工劇團，以戲劇的方式活靈活現演出「礦工的一天」，透過藝術形式保存礦業文化。圖／文化部提供
由在地礦工耆老高文祿帶領的礦工劇團，以戲劇的方式活靈活現演出「礦工的一天」，透過藝術形式保存礦業文化。圖／文化部提供

平溪 鐵道

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