小女兒的毛線辮子頭太可愛！Chiara全家扮成阿達一族
義大利時尚網紅Chiara Ferragni一家四口經常在IG上分享搞笑的日常，看得出全家人相處模式非常活潑有趣，夫妻互整的戲碼也經常上演，吸引全球超多粉絲關注。這幾天他們也玩起了萬聖節的變裝遊戲，繼前天小女兒的Vittoria粉紅章魚裝，最新曝光的照片是他們一家四口打扮成經典電影《阿達一族》（The Addams Family）的成員，變身成The Ferragnez Family。雖然表面看來是暗黑風格，但超可愛的一對兒女完全搶鏡，又讓整個畫面變成讓人融化的溫馨全家福。
《阿達一族》是改編自漫畫家查理斯亞當斯作品的電影，歷史上翻拍過多次，也被做成動畫過。這次Chiara Ferragni全家扮演的分別是《阿達一族》中的爸媽高魔子和魔帝女，兒子Leo則是他們的長子普斯利，Vittoria則化身女兒星期三。Chiara全家造型完全複製原著中的安排，包括高魔子的直條紋西裝、魔帝女的喇叭袖洋裝和普斯利的黑白條紋衣。最有趣的是小女兒Vittoria的星期三造型，因為原著中星期三的兩條辮子就是最標誌性的造型元素，但還是七個月大小北鼻的Vittoria沒辦法編辮子，用一頂超大頂的毛線假髮代替，效果更萌！
回顧去年，Chiara Ferragni一家打扮成《鯊魚寶寶》（Baby Shark），那時候妹妹Vittoria還沒有出生，現在一家四口可以扮演更多角色，也讓人超期待明年同一時間The Ferragnez Family又會變身成什麼有趣的主題！
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