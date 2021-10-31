快訊

東京地鐵再現無差別砍人！車廂起火至少8傷 民眾倉皇逃生畫面曝

萬聖夜驚嚇？上海迪士尼突宣布「即刻起停止進入」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導入AI滿足最後一哩物流 Pickupp登台解決配送塞車難題

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
智慧物流平台Pickupp登台，運用AI技術解決物流塞車難題。圖／Pickupp提供
智慧物流平台Pickupp登台，運用AI技術解決物流塞車難題。圖／Pickupp提供

今年5月疫情三級警戒期間全民宅家防疫，消費行為全面快速轉向線上所造成物流爆量大塞車的崩潰狀況，大家應該都還記憶猶新，便利且多樣化的網購管道也讓台灣物流產業對數位轉型有迫切需求，須透過靈活的物流模式才能滿足各方所需。2016年於香港成立的智慧物流平台Pickupp，繼新加坡、馬來西亞之後，今年7月正式登台，年底前將拓展至對物流有重度需求的雙北地區，以彈性、靈活的營運模式，善用閒置資源，結合數據分析與AI演算法等雲端服務，開創物流3.0時代。

大量仰賴人力的台灣物流產業，經常面臨大量訂單湧入時運力供不應求的困境，Pickupp瞄準市場供需失衡缺口下所隱藏的商機，透過以「AI模型」預測及調度訂單，包括智慧綑綁順路單提升送達效率，依據離峰、尖峰智慧定價等方式，為商家大幅降低物流成本。加上即時GPS定位技術，顧客可即時掌握貨態，強化顧客的品牌體驗。此外，Pickupp也積極與物流業者在雲端串接服務方面進行合作，透過平台並搭配Pickupp自由接單配送夥伴，幫助第三方物流業者提升運送效率。

相較於先入倉後派送的傳統物流1.0以及點對點派送的物流2.0，Pickupp主打的物流3.0結合上述兩者優點，透過「店面共享計畫」，將閒置倉庫和市區零售商家的閒置空間，作為「衛星倉」，擔任物流中心或轉運站的角色，再透過大數據運算技術，成功改善物流塞車問題，以「共享形式」創造靈活的營運模型。Pickupp亦提供夜間與節假日配送，並透過技術預測消費者訂購模式的高峰和低谷，幫助商家打造更彈性且節省成本的物流方案。

Pickupp在台灣已成為PChome的物流及電商合作夥伴，以加強其最後一哩物流方案，提升電子商務及物流配送的能力。未來Pickupp也將針對中小型企業甚至個人賣家進行服務，滿足不同類型商品與消費者的物流需求。

塞車 AI 三級警戒

延伸閱讀

美股黑翻紅 三大指數創高

宏佳騰Ai-2 Gather載貨更穩、更安全 主攻物流市場使用需求

全台首創三輪商務智慧電車！宏佳騰智慧電車Ai-2 Gather登場

和泰汽車證實5款車即將漲價 即日起暫停接單

相關新聞

4款秋冬蛋糕＋聖誕巧克力花環！最大間Lady M插旗竹北

自2017年登台以來，來自紐約的「Lady M」已經於台北、台中等地設有據點。而Lady M也預告，將進駐即將開幕的遠百...

導入AI滿足最後一哩物流 Pickupp登台解決配送塞車難題

今年5月疫情三級警戒期間全民宅家防疫，消費行為全面快速轉向線上所造成物流爆量大塞車的崩潰狀況，大家應該都還記憶猶新，便利...

髮飾也能個人化！造型神器隱藏式磁鐵 每天都能變新髮型

近年來，能夠以基本元素組合出獨一無二、深具個人風格的首飾單品，是珠寶配件的主流，例如可以自選串飾組成的手鍊，或是設計較為...

蘇富比倫敦亞洲藝術拍賣亮點 Myers伉儷半世紀珍藏

根據拍賣市場調查，拍品的來歷是近年來新世代藏家的鑑賞重點。今秋倫敦亞洲藝術拍賣，蘇富比（Sotheby’s）將推出Sam...

LINE Pay大改版推「分別驗證」 8天內更新再送LINE POINTS點數

疫情讓民眾對於行動支付的需求越來越高，也讓使用穩定度成為許多用戶除了支付據點普及度之外特別關注的重點。全台用戶數達980...

這隻粉紅章魚太可愛！Chiara女兒萬聖萌照大放送

每年的10月31日萬聖節這天前後，無論有沒有宗教信仰，「萬聖變裝活動」幾乎已成了全球孩童界的年度盛事，家長們無不卯足勁為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。