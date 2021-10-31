導入AI滿足最後一哩物流 Pickupp登台解決配送塞車難題

今年5月疫情三級警戒期間全民宅家防疫，消費行為全面快速轉向線上所造成物流爆量大塞車的崩潰狀況，大家應該都還記憶猶新，便利且多樣化的網購管道也讓台灣物流產業對數位轉型有迫切需求，須透過靈活的物流模式才能滿足各方所需。2016年於香港成立的智慧物流平台Pickupp，繼新加坡、馬來西亞之後，今年7月正式登台，年底前將拓展至對物流有重度需求的雙北地區，以彈性、靈活的營運模式，善用閒置資源，結合數據分析與AI演算法等雲端服務，開創物流3.0時代。

大量仰賴人力的台灣物流產業，經常面臨大量訂單湧入時運力供不應求的困境，Pickupp瞄準市場供需失衡缺口下所隱藏的商機，透過以「AI模型」預測及調度訂單，包括智慧綑綁順路單提升送達效率，依據離峰、尖峰智慧定價等方式，為商家大幅降低物流成本。加上即時GPS定位技術，顧客可即時掌握貨態，強化顧客的品牌體驗。此外，Pickupp也積極與物流業者在雲端串接服務方面進行合作，透過平台並搭配Pickupp自由接單配送夥伴，幫助第三方物流業者提升運送效率。

相較於先入倉後派送的傳統物流1.0以及點對點派送的物流2.0，Pickupp主打的物流3.0結合上述兩者優點，透過「店面共享計畫」，將閒置倉庫和市區零售商家的閒置空間，作為「衛星倉」，擔任物流中心或轉運站的角色，再透過大數據運算技術，成功改善物流塞車問題，以「共享形式」創造靈活的營運模型。Pickupp亦提供夜間與節假日配送，並透過技術預測消費者訂購模式的高峰和低谷，幫助商家打造更彈性且節省成本的物流方案。

Pickupp在台灣已成為PChome的物流及電商合作夥伴，以加強其最後一哩物流方案，提升電子商務及物流配送的能力。未來Pickupp也將針對中小型企業甚至個人賣家進行服務，滿足不同類型商品與消費者的物流需求。