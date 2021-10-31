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髮飾也能個人化！造型神器隱藏式磁鐵 每天都能變新髮型

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
晶蕊山茶花磁吸豆扣夾搭配小型款紅色花，3900元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸豆扣夾搭配小型款紅色花，3900元。圖／亞歷山卓提供

近年來，能夠以基本元素組合出獨一無二、深具個人風格的首飾單品，是珠寶配件的主流，例如可以自選串飾組成的手鍊，或是設計較為纖巧能以自己喜好的方式混搭堆疊的珠寶。如今，連髮飾也能個人化！有「髮上珠寶」（jewels for the hair）之稱的法國亞歷山卓（Alexandre de Paris，簡稱ADP）精品髮飾，在品牌歡慶50週年之際，推出全新「晶蕊山茶花磁吸系列」，以隱藏式的磁鐵，讓配戴者可以輕鬆置換不同的設計元件，依個人喜好創意組合出屬於自己的髮飾。

山茶花是法國人非常具有代表性的的花種之一。亞歷山卓髮飾以法國大文豪小仲馬的「茶花女」為設計靈感，於2004年首次推出山茶花系列，讚頌高尚的靈魂與堅貞的愛情，自此之後於每季皆會推出尺寸、顏色、細節各異的山茶花髮飾。今年秋季的晶蕊山茶花磁吸系列，在造型上則是以頂級醋酸纖維製作、外觀簡約亮澤的花瓣，點綴以璀燦精緻的施華洛世奇水晶花蕊，共有豆扣夾、8公分單磁仕女夾、8公分雙磁仕女夾、6公分單磁仕女夾、髮箍等5種底座，花瓣則有大、中、小三種尺寸，都有米、紅、棕3種顏色可選擇，每天變化山茶花的配戴方式！

晶蕊山茶花磁吸仕女夾6公分款，搭配大型款米色花，4400元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸仕女夾6公分款，搭配大型款米色花，4400元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸系列可自由組合出自己喜歡的款式。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸系列可自由組合出自己喜歡的款式。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸豆扣夾搭配大型款米色花，4200元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花磁吸豆扣夾搭配大型款米色花，4200元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花雙磁仕女夾8公分款，6555元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花雙磁仕女夾8公分款，6555元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花單磁仕女夾8公分款搭配小型款棕色花，4300元。圖／亞歷山卓提供
晶蕊山茶花單磁仕女夾8公分款搭配小型款棕色花，4300元。圖／亞歷山卓提供

法國 珠寶

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