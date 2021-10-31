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蘇富比倫敦亞洲藝術拍賣亮點 Myers伉儷半世紀珍藏
根據拍賣市場調查，拍品的來歷是近年來新世代藏家的鑑賞重點。今秋倫敦亞洲藝術拍賣，蘇富比（Sotheby’s）將推出Sam Myers和Myrna Myers伉儷的頂尖亞洲藝術收藏。這場即將於11月4日登場的拍賣，共呈獻94件拍品，總估價為300萬英鎊。Myers伉儷收藏的特色是豐富多元的品類：這兩位旅居巴黎的美國人，收藏涵蓋中國瓷器、日本雕塑、甚至傳奇珠寶設計師JAR（Joel A. Rosenthal）設計玉石首飾，再在展現兩位藏家的低調品味與對亞洲藝術的熱愛。
Myers伉儷在1960年代中期愛上巴黎，決定移居花都。在隨後的50年裡，他們累積了一個亞洲藝術收藏，主要以4個領域為主：高古玉器、亞洲佛教作品、青花瓷、中亞到日本服飾。領銜拍賣的是一件重要且極為罕見的元青花龍鳳紋梅瓶、一尊尼泊爾14、15世紀鎏銅合金佛坐像、以及新石器時代至19世紀的精美玉器。其他亮點並包括多件明代青花瓷器，以及由JAR於1977年利用中國玉石和絲綢創作的珠寶首飾。
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