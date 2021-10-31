蘇富比倫敦亞洲藝術拍賣亮點 Myers伉儷半世紀珍藏

根據拍賣市場調查，拍品的來歷是近年來新世代藏家的鑑賞重點。今秋倫敦亞洲藝術拍賣，蘇富比（Sotheby’s）將推出Sam Myers和Myrna Myers伉儷的頂尖亞洲藝術收藏。這場即將於11月4日登場的拍賣，共呈獻94件拍品，總估價為300萬英鎊。Myers伉儷收藏的特色是豐富多元的品類：這兩位旅居巴黎的美國人，收藏涵蓋中國瓷器、日本雕塑、甚至傳奇珠寶設計師JAR（Joel A. Rosenthal）設計玉石首飾，再在展現兩位藏家的低調品味與對亞洲藝術的熱愛。

Myers伉儷在1960年代中期愛上巴黎，決定移居花都。在隨後的50年裡，他們累積了一個亞洲藝術收藏，主要以4個領域為主：高古玉器、亞洲佛教作品、青花瓷、中亞到日本服飾。領銜拍賣的是一件重要且極為罕見的元青花龍鳳紋梅瓶、一尊尼泊爾14、15世紀鎏銅合金佛坐像、以及新石器時代至19世紀的精美玉器。其他亮點並包括多件明代青花瓷器，以及由JAR於1977年利用中國玉石和絲綢創作的珠寶首飾。 清乾隆御製石青緞繡團龍紋儀仗釘甲一副，估價10萬英鎊起。圖／蘇富比提供 唐鎏金捶揲胡人犀牛圓牌，估價50,000英鎊起。圖／蘇富比提供 東周至漢的綠松石環，由Annabelle d'Huart於2000年設計為項鍊，估價30,000英鎊起。圖／蘇富比提供 元青花龍鳳紋梅瓶，估價40萬英鎊起。圖／蘇富比提供 尼泊爾14、15世紀鎏銅合金佛坐像，估價25萬英鎊起。圖／蘇富比提供 19世紀的「蓮根」玉佩，1977年由JAR設計為項鍊，估價約15,000英鎊起。圖／蘇富比提供 遼代「鳳凰」玉佩，1977年由JAR設計為項鍊，估價15,000英鎊起。圖／蘇富比提供