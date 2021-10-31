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LINE Pay大改版推「分別驗證」 8天內更新再送LINE POINTS點數
疫情讓民眾對於行動支付的需求越來越高，也讓使用穩定度成為許多用戶除了支付據點普及度之外特別關注的重點。全台用戶數達980萬人的LINE Pay，累計今年前3季交易筆數超過1億4,600萬筆，較去年同期成長超過7成，帶動交易金額超過682億 ，更較去年同期大幅成長超過9成。為了提供廣大用戶更完善穩定的支付服務，並改善今年以來發生因一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用LINE Pay的情形，LINE Pay宣布將於11月2日起推出「分別驗證」功能，同時大幅更新LINE Pay主頁設計，將一卡通電子支付服務獨立於主頁，其他與一卡通電子支付無關的LINE Pay服務，如，綁卡、保險、貸款、繳交電信費、合作通路、活動訊息等服務，則以新圖示另外呈現。
這項LINE 11.19版本的改版，一改目前用戶須透過一卡通公司儲存的密碼進行「單一驗證」的機制，改採LINE Pay綁卡付款及一卡通電子支付使用各自的登入驗證機制，避免再出現系統異常即2種支付方式都無法使用的窘境。不過，更新版本後，已註冊LINE Pay及一卡通電子支付的用戶需重新設定一組LINE Pay密碼以使用LINE Pay服務。而尚未註冊一卡通電子支付、僅註冊LINE Pay的用戶則無需再重新設定。
LINE 11.19版本將於11月2日起於Android系統率先上線，iOS系統也將於隨後釋出。而為鼓勵用戶體驗更好更穩定的LINE Pay，用戶於雙系統更新版本上線後8天內完成更新，將可獲得共60元的LINE POINTS點數抵用券，並可於7-ELEVEN、麥當勞、星巴克、屈臣氏、九乘九文具專家、GREEN&SAFE真食物專賣店、東森寵物雲、聖德科斯生機食品消費折抵。
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