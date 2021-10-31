這隻粉紅章魚太可愛！Chiara女兒萬聖萌照大放送

每年的10月31日萬聖節這天前後，無論有沒有宗教信仰，「萬聖變裝活動」幾乎已成了全球孩童界的年度盛事，家長們無不卯足勁為家裡的寶貝準備各式精彩的道具服。而義大利時尚網紅Chiara Ferragni家的孩子也不例外，繼他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片後，這次派出家裡小女兒Vittoria以「章魚裝」登場，無辜的臉孔配上誇張的造型，萌度再度爆表！

昨天Chiara和老公Fedez都曬出Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照，並附註「這是爸爸設計的醒目睡衣」圖說。只見七個月大的Vittoria一臉天真、狀況外的模樣，變身粉紅色大章魚坐在沙發上，連續照片看到最後居然變成大哭表情，簡直讓人想抱緊處理！爸爸Fedez還幫她拍了一段影片搭配《大白鯊》的經典配樂，反差效果超好笑。