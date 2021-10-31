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這隻粉紅章魚太可愛！Chiara女兒萬聖萌照大放送

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利時尚網紅Chiara Ferragni為女兒打理萬聖節造型。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni為女兒打理萬聖節造型。圖／摘自IG

每年的10月31日萬聖節這天前後，無論有沒有宗教信仰，「萬聖變裝活動」幾乎已成了全球孩童界的年度盛事，家長們無不卯足勁為家裡的寶貝準備各式精彩的道具服。而義大利時尚網紅Chiara Ferragni家的孩子也不例外，繼他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片後，這次派出家裡小女兒Vittoria以「章魚裝」登場，無辜的臉孔配上誇張的造型，萌度再度爆表！

昨天Chiara和老公Fedez都曬出Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照，並附註「這是爸爸設計的醒目睡衣」圖說。只見七個月大的Vittoria一臉天真、狀況外的模樣，變身粉紅色大章魚坐在沙發上，連續照片看到最後居然變成大哭表情，簡直讓人想抱緊處理！爸爸Fedez還幫她拍了一段影片搭配《大白鯊》的經典配樂，反差效果超好笑。

其實Vittoria前陣子因為流感病毒住院了好一陣子，爸媽也隨時在IG用文字描述她的狀況，希望粉絲能一起為她打氣。現在她終於康復出院後馬上獻出這麼討喜的萬聖變裝造型引發網友熱議，獲得的讚數也遠超爸媽、哥哥，來到240幾萬，真的不愧是第一網紅的女兒，看得出走紅潛力也是不容小覷的。、

Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Vittoria滿七個月。圖／摘自IG
Vittoria滿七個月。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Chiara和老公Fedez曬出小女兒Vittoria穿著粉紅色章魚裝的萌照。圖／摘自IG
Vittoria滿七個月。圖／摘自IG
Vittoria滿七個月。圖／摘自IG
他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片。圖／摘自IG
他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片。圖／摘自IG
他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片。圖／摘自IG
他們一家子早在本月中時就搶先換上「南瓜裝」拍攝一系列超可愛的照片。圖／摘自IG

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