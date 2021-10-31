讓申敏兒又辣又帥氣！金屬裝飾平底長靴就是超百搭

秋冬時節，總會偶爾想換上長靴耍帥，無論是以五分褲搭配出俏麗氣息，或是用窄管牛仔長褲穿出颯爽的女人味，都能輕鬆為整體造型增添搶眼亮點。今年秋冬，不少品牌都打造出厚橡膠底的平底靴款，不同於高跟靴的性感霸氣，這種靴款主打隨性的中性氣質，如果再加上金屬細節裝飾，更能展現獨特個性。

Roger Vivier秋冬的Viv Rangers黑色方扣長靴，以品牌經典金屬方扣搭配簡約黑色高筒靴，無論從哪個角度看都非常俐落大方。及膝寬筒設計也可修飾腿部線條，讓代言人申敏兒、歐陽娜娜及主持人趙岱新都搶著穿，無論搭配褲裝、裙裝都很好看。

品牌風格向來甜美可愛的MIU MIU，秋冬靴款可說是帥氣滿點！厚底的黑色皮革長、短靴都用金屬鍊帶裝飾，搭配皮革釦環，打造出繁複的設計感，鞋舌上白色的MIU MIU字樣則顯得簡約鮮明。