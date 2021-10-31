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讓申敏兒又辣又帥氣！金屬裝飾平底長靴就是超百搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年秋冬不少品牌都打造出厚橡膠底的平底靴款，不同於高跟靴的性感霸氣，這種靴款主打隨性的中性氣質，如果再加上金屬細節裝飾，更能展現獨特個性。圖／品牌提供
今年秋冬不少品牌都打造出厚橡膠底的平底靴款，不同於高跟靴的性感霸氣，這種靴款主打隨性的中性氣質，如果再加上金屬細節裝飾，更能展現獨特個性。圖／品牌提供

秋冬時節，總會偶爾想換上長靴耍帥，無論是以五分褲搭配出俏麗氣息，或是用窄管牛仔長褲穿出颯爽的女人味，都能輕鬆為整體造型增添搶眼亮點。今年秋冬，不少品牌都打造出厚橡膠底的平底靴款，不同於高跟靴的性感霸氣，這種靴款主打隨性的中性氣質，如果再加上金屬細節裝飾，更能展現獨特個性。

Roger Vivier秋冬的Viv Rangers黑色方扣長靴，以品牌經典金屬方扣搭配簡約黑色高筒靴，無論從哪個角度看都非常俐落大方。及膝寬筒設計也可修飾腿部線條，讓代言人申敏兒、歐陽娜娜及主持人趙岱新都搶著穿，無論搭配褲裝、裙裝都很好看。

品牌風格向來甜美可愛的MIU MIU，秋冬靴款可說是帥氣滿點！厚底的黑色皮革長、短靴都用金屬鍊帶裝飾，搭配皮革釦環，打造出繁複的設計感，鞋舌上白色的MIU MIU字樣則顯得簡約鮮明。

Rene Caovilla全新推出的Cleo系列的機車靴與襪靴，都是將經典Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，奢華又有高度品牌辨識度。其中黑色手工牛皮機車靴搭配上蛇形水鑽螺旋裝飾，更是注入性感誘人氣息。

金屬飾鍊皮革短靴，55,000元。圖／MIU MIU提供
金屬飾鍊皮革短靴，55,000元。圖／MIU MIU提供
歐陽娜娜穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供
歐陽娜娜穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴，75200元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴，75200元。圖／迪生提供
金屬飾鍊皮革長靴，76,000元。圖／MIU MIU提供
金屬飾鍊皮革長靴，76,000元。圖／MIU MIU提供
Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴，75200元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴，75200元。圖／迪生提供
主持人趙岱新穿Roger Vivier秋冬新推出的Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／摘自IG
主持人趙岱新穿Roger Vivier秋冬新推出的Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／摘自IG
申敏兒穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供
申敏兒穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供
Rene Caovilla全新推出的Cleo系列的機車靴，將經典Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，奢華又有高度品牌辨識度。圖／Rene Caovilla提供
Rene Caovilla全新推出的Cleo系列的機車靴，將經典Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，奢華又有高度品牌辨識度。圖／Rene Caovilla提供
歐陽娜娜穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供
歐陽娜娜穿Roger Vivier Viv Rangers黑色方扣長靴。圖／迪生提供

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