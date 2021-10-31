芋泥吐司、芋泥珍奶！早安美芝城「9款芋泥餐點」開賣

繼去年推出一系列芋泥系列產品之後，連鎖早餐品牌「早安美芝城」本季再以大甲檳榔心芋頭、黑糖蜜漬波霸為元素，於全台指定門市推出芋泥咀嚼系新品「療芋啵啵朝食厚吐司、療芋啵啵奶茶、療芋啵啵濃鮮奶」，還有同樣新登場的「療芋田園朝食吐司」，為芋頭愛好者帶來不同的新選擇。另外過去所推出的5款芋泥系餐點，也會同步回歸市場。

早安美芝城選用台灣在地的大甲檳榔心芋頭為主原料，僅取用中間段部位，製成口感細緻、帶有細微顆粒的醇香芋泥，至於黑糖蜜漬波霸，具有黑糖香氣與清新甜感，可與芋泥搭配出豐富的層次感。本次新登場的「療芋啵啵朝食厚片」，即是以與世界甜麵包冠軍武子靖師傅共同研發的朝食吐司，搭配上芋泥及黑糖波霸，帶來大大的滿足感，每份65元。另外也以芋泥、波霸搭配上不同飲品，推出「療芋啵啵奶茶」與「療芋啵啵濃鮮奶」，每杯各為50、60元起。