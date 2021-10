最文藝浪漫的包款 My Story and I推五倍券滿額贈活動

這幾年有不少台灣設計師自創包款品牌誕生,而且都注入獨特故事性,走出自己的風格,加上較為親民的價格,吸引了不少年輕消費者。像是2020年創立的My Story and I,就是由兩位畢業於倫敦藝術大學的台灣設計師所共同創辦,主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作,讓包款不只是冰冷配件,而是自帶時尚文藝靈魂的設計。

My Story and I今年9月1日起品牌於微風南山3F atré開設了為期三個月的期間限定概念空間,如今已進入倒數最後一個月,剛好近期適逢振興消費五倍券正式上路,品牌也特別祭出優惠方案。只要持卷購買珍珠裝飾提把的「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」(任選一色),或消費滿5,000元以上,即可獲贈「三月兔珠寶盤」一枚(限量,贈完為止)。以《愛麗絲夢遊仙境》中的兔子角色為主角,金銅色的珠寶盤既能為居家空間增添華麗古典味,也能實際方便收納飾品。

另外,配合微風南山周年慶活動,只要到品牌期間限定概念空間選購指定商品,也都可享有相關優惠。

My Story and I期間限定概念空間

時間:即日起至2021年11月30日

地點:微風南山百貨3F