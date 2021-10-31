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最文藝浪漫的包款 My Story and I推五倍券滿額贈活動

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
My Story and I推出振興消費五倍券消費滿額贈活動。圖／My Story and I提供
My Story and I推出振興消費五倍券消費滿額贈活動。圖／My Story and I提供

這幾年有不少台灣設計師自創包款品牌誕生，而且都注入獨特故事性，走出自己的風格，加上較為親民的價格，吸引了不少年輕消費者。像是2020年創立的My Story and I，就是由兩位畢業於倫敦藝術大學的台灣設計師所共同創辦，主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。

My Story and I今年9月1日起品牌於微風南山3F atré開設了為期三個月的期間限定概念空間，如今已進入倒數最後一個月，剛好近期適逢振興消費五倍券正式上路，品牌也特別祭出優惠方案。只要持卷購買珍珠裝飾提把的「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」（任選一色），或消費滿5,000元以上，即可獲贈「三月兔珠寶盤」一枚（限量，贈完為止）。以《愛麗絲夢遊仙境》中的兔子角色為主角，金銅色的珠寶盤既能為居家空間增添華麗古典味，也能實際方便收納飾品。

另外，配合微風南山周年慶活動，只要到品牌期間限定概念空間選購指定商品，也都可享有相關優惠。

My Story and I期間限定概念空間

時間：即日起至2021年11月30日

地點：微風南山百貨3F

地址：台北市信義區松智路17號（捷運淡水信義線台北101/世貿站4號出口）

只要持振興消費五倍券購買珍珠裝飾提把的「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」（任選一色），或消費滿5,000元以上，即可獲贈「三月兔珠寶盤」一枚（限量，贈完為止）。圖／My Story and I提供
只要持振興消費五倍券購買珍珠裝飾提把的「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」（任選一色），或消費滿5,000元以上，即可獲贈「三月兔珠寶盤」一枚（限量，贈完為止）。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
佩思花靈刺繡卡夾。圖／My Story and I提供
佩思花靈刺繡卡夾。圖／My Story and I提供
芭蕾舞伶。續曲（奶油白），3,850元。圖／My Story and I提供
芭蕾舞伶。續曲（奶油白），3,850元。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
My Story and I主打法式美學和復古巴洛克風格來演繹歐洲古典畫作、名家詩句與劇作，讓包款不只是冰冷配件，而是自帶時尚文藝靈魂的設計。圖／My Story and I提供
佩思花靈刺繡卡夾。圖／My Story and I提供
佩思花靈刺繡卡夾。圖／My Story and I提供

微風南山 品牌

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