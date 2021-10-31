無骨炸雞＋獨家韓式糖餅！「NENE炸雞」插旗誠品南西

來自韓國的連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」，將於11月1日起於誠品南西開設在台地30間門市，不僅是NENE CHICKEN在亞洲第一間「無骨炸雞專賣店」，同時也會獨家引進韓國傳統小吃「韓式糖餅」。為慶祝新店開幕，凡於粉絲團按讚或加入LINE@好友，就可享「買糖餅送咖啡」的優惠。另外姓名與「南西、Nancy」同音同字的粉絲，還可享炸雞升級的優惠。

NENE CHICKEN自2018年首度登台，並且持續推出全新口味的炸雞選擇，目前在雙北、桃園、新竹、台中、金門等地均有門市。即將開幕的誠品南西店，乃是亞洲首間無骨炸雞專賣店，採用適合個人獨享或雙人分享的小份量設計，並將店內招牌的7種口味，都以「無骨炸雞」的方式呈現。包括有經典原味、甜辣洋釀、醬燒洋釀、辣炒年糕風味、神奇辣起士等選擇，還有蜂蜜蒜脆薯、青陽美乃滋等近年新推出的熱銷口味。原味炸雞每份299元，其他口味則為399元；蜂蜜蒜脆薯、青陽美乃滋則為439元。每份均配有包肉生菜、NENE炸年糕。

除了無骨炸雞外，誠品南西店也獨家推出5種口味的「韓式糖餅」，共有原味黑糖、OREO、榛果巧克力、香草冰淇淋、莫札瑞拉起士等多種口味與創意吃法，每份35～55元。