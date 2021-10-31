無骨炸雞＋獨家韓式糖餅！「NENE炸雞」插旗誠品南西
來自韓國的連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」，將於11月1日起於誠品南西開設在台地30間門市，不僅是NENE CHICKEN在亞洲第一間「無骨炸雞專賣店」，同時也會獨家引進韓國傳統小吃「韓式糖餅」。為慶祝新店開幕，凡於粉絲團按讚或加入LINE@好友，就可享「買糖餅送咖啡」的優惠。另外姓名與「南西、Nancy」同音同字的粉絲，還可享炸雞升級的優惠。
NENE CHICKEN自2018年首度登台，並且持續推出全新口味的炸雞選擇，目前在雙北、桃園、新竹、台中、金門等地均有門市。即將開幕的誠品南西店，乃是亞洲首間無骨炸雞專賣店，採用適合個人獨享或雙人分享的小份量設計，並將店內招牌的7種口味，都以「無骨炸雞」的方式呈現。包括有經典原味、甜辣洋釀、醬燒洋釀、辣炒年糕風味、神奇辣起士等選擇，還有蜂蜜蒜脆薯、青陽美乃滋等近年新推出的熱銷口味。原味炸雞每份299元，其他口味則為399元；蜂蜜蒜脆薯、青陽美乃滋則為439元。每份均配有包肉生菜、NENE炸年糕。
除了無骨炸雞外，誠品南西店也獨家推出5種口味的「韓式糖餅」，共有原味黑糖、OREO、榛果巧克力、香草冰淇淋、莫札瑞拉起士等多種口味與創意吃法，每份35～55元。
為慶祝誠品南西門市開幕，11月1日至11月3日期間，按讚官方粉絲團或加入LINE@好友，購買任一口味韓式糖餅，就贈送「NENE熱美式」1杯。另外姓名與「南西」或「Nancy」同音同字者，憑個人社群網站頁面，可享「買原味無骨炸雞，免費升級調味無骨炸雞」的優惠，口味可任選。另外為慶祝登台3週年，全台門市（誠品南西店除外）於11月12日至12月30日推出「Coke Zero分享餐」，內含半半炸雞、Coke Zero 2瓶、NENE 原味薯條1份，每套699元，凡購買者還有機會抽中Switch、可口可樂週邊等贈禮。
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