歐陽娜娜、IU的慵懶時尚 冬季就要來件百搭針織外套！

韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，浪漫甜蜜的MV氛圍搭配她在片中穿搭的冬日造型，都讓人感受到一股充滿戀愛感的溫暖幸福滋味。其中她在開場片段身穿一件Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，整體造型和臥室場景可愛的佈置超搭，顯得格外優雅俏皮。

這件針織外套把Blumarine最為經典的「玫瑰花」元素以立體鏤空造型呈現在針織外套上，讓冬日備受歡迎的針織單品可以展現更為細膩的設計感並注入更多女人味。除了IU身上穿的這件之外，品牌在秋冬也推出另外的短版設計，呼應近來很紅的露腰熱潮。