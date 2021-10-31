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歐陽娜娜、IU的慵懶時尚 冬季就要來件百搭針織外套！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
玫瑰雕花針織短版外套，70,800元。圖／Blumarine提供
玫瑰雕花針織短版外套，70,800元。圖／Blumarine提供

韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，浪漫甜蜜的MV氛圍搭配她在片中穿搭的冬日造型，都讓人感受到一股充滿戀愛感的溫暖幸福滋味。其中她在開場片段身穿一件Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，整體造型和臥室場景可愛的佈置超搭，顯得格外優雅俏皮。

這件針織外套把Blumarine最為經典的「玫瑰花」元素以立體鏤空造型呈現在針織外套上，讓冬日備受歡迎的針織單品可以展現更為細膩的設計感並注入更多女人味。除了IU身上穿的這件之外，品牌在秋冬也推出另外的短版設計，呼應近來很紅的露腰熱潮。

另一方面，歐陽娜娜最近同樣也換上針織外套，用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。長版的針織外套本身帶有慵懶氣質，配上牛仔布料展現出一種中性的西部瀟灑氛圍，顯得有些帥氣。而擁有「長腿姊姊」稱號的韓國女星李多熙，則是用淺灰上衣與縮口設計西裝褲套裝搭配Brunello Cucinelli民俗風長版針織外套，混搭出帶著流浪感的居家氣息，模糊正式與非正式界線。

歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
李多熙以淺灰上衣與縮口設計西裝褲套裝搭配Brunello Cucinelli民俗風長版針織外套。圖／Brunello Cucinelli提供
李多熙以淺灰上衣與縮口設計西裝褲套裝搭配Brunello Cucinelli民俗風長版針織外套。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
歐陽娜娜、IU都換上慵懶的針織外套。圖／品牌提供
歐陽娜娜、IU都換上慵懶的針織外套。圖／品牌提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
韓國國民妹妹IU最近帶著新單曲《Strawberry Moon》回歸，在MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供
歐陽娜娜用休閒牛仔外套搭Brunello Cucinelli米白色針織長版外套展現隨性感。圖／Brunello Cucinelli提供

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