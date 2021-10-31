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從龐德女郎、永恆族到奧斯卡影后 女星「無齡別」最愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安潔莉娜裘莉配戴的寶格麗Heritage典藏系列黃K金鑽石耳環，創作於西元1993年，松果造型黃K金耳環，密鑲鑽石鑲飾。圖／寶格麗提供
安潔莉娜裘莉配戴的寶格麗Heritage典藏系列黃K金鑽石耳環，創作於西元1993年，松果造型黃K金耳環，密鑲鑽石鑲飾。圖／寶格麗提供

鑽石不僅是女性最好的朋友，更是從小到大最好的閨密。隨著全球疫情降溫，許多令人期待影久的電影紛紛上映，女星們在各大首映會及紅毯上亮相搶鏡，從文青、火辣、到知性、資深，她們可能最不能或缺的就是一對為整體造型畫龍點睛的鑽石耳環！

在最新一集「007：生死交戰」中擔任龐德女郎的法國女演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）上週以俏麗短髮出席她所主演的文青鉅片「法蘭西特派週報」（The French Dispatch）在巴黎舉辦的晚宴，就以一對蕭邦（Chopard）的Precious Lace系列鑽石耳環，讓人聚焦在她的全新髮型上。前「維密天使」火辣巴西超模Adriana Lima，則是在電影「史賓賽」（Spencer）的洛杉磯首映紅毯上，以同一系列的蕭邦Precious Lace圓圈形鑽石耳環襯托露出逆天長腿的短洋裝造型，展現同一系列珠寶豐富的可搭性。

眾所矚目的「永恆族」（The Eternals）日前於羅馬影展登場，主角好萊塢巨星安潔莉納裘莉持續選擇了一對寶格麗（BVLGARI）的骨董Heritage典藏系列黃K金鑽石耳環搭配同系列珍珠與鑽石手環，為一身黑增添高雅貴氣，也延續她以金色系服裝宣傳的策略，呼應她在電影中的角色服裝。

當然鑽石非年輕女星的專利。奧斯卡影后、資深英國女星奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）日前出席紐約電影節「迷失的女兒」（The Lost Daughter）首映式，則是以蕭邦L'Heure du Diamant系列鏤空水滴型鑽石耳環，為撞色長洋裝增添貴氣。在更為隆重的晚宴上，另一位資深女星莎朗史東（Sharon Stone）則選擇蕭邦Haute Joaillerie系列梨形鑽石耳環襯托一身亮紫色的晚宴禮服，同時以獲公平採礦認證之K金材質，呼應蒙特卡洛地球健康晚會（Monte-Carlo Gala For Planetary Health）的永續主題。

安潔莉娜裘莉配戴寶格麗典藏系列黃K金鑽石耳環與珍珠與鑽石手環，出席「永恆族」羅馬影展。圖／寶格麗提供
安潔莉娜裘莉配戴寶格麗典藏系列黃K金鑽石耳環與珍珠與鑽石手環，出席「永恆族」羅馬影展。圖／寶格麗提供
Sharon Stone配戴蕭邦Haute Joaillerie系列耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一對總重11.17 克拉梨形切割鑽石和6.27克拉梨形鑽石。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦Haute Joaillerie系列耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌一對總重11.17 克拉梨形切割鑽石和6.27克拉梨形鑽石。圖／蕭邦提供
Adriana Lima配戴蕭邦珠寶出席電影Spencer洛杉磯首映紅毯。圖／蕭邦提供
Adriana Lima配戴蕭邦珠寶出席電影Spencer洛杉磯首映紅毯。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦珠寶出席第五屆蒙特卡洛地球健康晚會。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦珠寶出席第五屆蒙特卡洛地球健康晚會。圖／蕭邦提供
Olivia Colman出席紐約電影節「迷失的女兒」首映，配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列獲公平採礦認證之18K白金戒指與耳環。圖／蕭邦提供
Olivia Colman出席紐約電影節「迷失的女兒」首映，配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列獲公平採礦認證之18K白金戒指與耳環。圖／蕭邦提供
Olivia Colman出席紐約電影節「迷失的女兒」首映，配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列獲公平採礦認證之18K白金戒指與耳環。圖／蕭邦提供
Olivia Colman出席紐約電影節「迷失的女兒」首映，配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列獲公平採礦認證之18K白金戒指與耳環。圖／蕭邦提供
Adriana Lima配戴蕭邦珠寶出席電影Spencer洛杉磯首映紅毯。圖／蕭邦提供
Adriana Lima配戴蕭邦珠寶出席電影Spencer洛杉磯首映紅毯。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace 系列耳環和Magical Setting鑽戒出席「法蘭西特派週報」巴黎晚會。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace 系列耳環和Magical Setting鑽戒出席「法蘭西特派週報」巴黎晚會。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace系列1.63克拉鑽石耳環。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace系列1.63克拉鑽石耳環。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace 系列耳環和Magical Setting鑽戒出席「法蘭西特派週報」巴黎晚會。圖／蕭邦提供
蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace 系列耳環和Magical Setting鑽戒出席「法蘭西特派週報」巴黎晚會。圖／蕭邦提供
Olivia Colman配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌總重6.75 克拉鑽石。圖／蕭邦提供
Olivia Colman配戴蕭邦L'Heure du Diamant系列耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌總重6.75 克拉鑽石。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦珠寶出席第五屆蒙特卡洛地球健康晚會。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦珠寶出席第五屆蒙特卡洛地球健康晚會。圖／蕭邦提供
百搭鑽石耳環是眾多女星出席活動的必備珠寶。圖／蕭邦、寶格麗提供
百搭鑽石耳環是眾多女星出席活動的必備珠寶。圖／蕭邦、寶格麗提供
Adriana Lima配戴的蕭邦Precious Lace系列耳環，18K 白金鑲嵌總重13.76克拉梨形切割鑽石和飾有1.22克拉鑽石。圖／蕭邦提供
Adriana Lima配戴的蕭邦Precious Lace系列耳環，18K 白金鑲嵌總重13.76克拉梨形切割鑽石和飾有1.22克拉鑽石。圖／蕭邦提供

鑽石 電影 文青

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