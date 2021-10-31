從龐德女郎、永恆族到奧斯卡影后 女星「無齡別」最愛
鑽石不僅是女性最好的朋友，更是從小到大最好的閨密。隨著全球疫情降溫，許多令人期待影久的電影紛紛上映，女星們在各大首映會及紅毯上亮相搶鏡，從文青、火辣、到知性、資深，她們可能最不能或缺的就是一對為整體造型畫龍點睛的鑽石耳環！
在最新一集「007：生死交戰」中擔任龐德女郎的法國女演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）上週以俏麗短髮出席她所主演的文青鉅片「法蘭西特派週報」（The French Dispatch）在巴黎舉辦的晚宴，就以一對蕭邦（Chopard）的Precious Lace系列鑽石耳環，讓人聚焦在她的全新髮型上。前「維密天使」火辣巴西超模Adriana Lima，則是在電影「史賓賽」（Spencer）的洛杉磯首映紅毯上，以同一系列的蕭邦Precious Lace圓圈形鑽石耳環襯托露出逆天長腿的短洋裝造型，展現同一系列珠寶豐富的可搭性。
眾所矚目的「永恆族」（The Eternals）日前於羅馬影展登場，主角好萊塢巨星安潔莉納裘莉持續選擇了一對寶格麗（BVLGARI）的骨董Heritage典藏系列黃K金鑽石耳環搭配同系列珍珠與鑽石手環，為一身黑增添高雅貴氣，也延續她以金色系服裝宣傳的策略，呼應她在電影中的角色服裝。
當然鑽石非年輕女星的專利。奧斯卡影后、資深英國女星奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）日前出席紐約電影節「迷失的女兒」（The Lost Daughter）首映式，則是以蕭邦L'Heure du Diamant系列鏤空水滴型鑽石耳環，為撞色長洋裝增添貴氣。在更為隆重的晚宴上，另一位資深女星莎朗史東（Sharon Stone）則選擇蕭邦Haute Joaillerie系列梨形鑽石耳環襯托一身亮紫色的晚宴禮服，同時以獲公平採礦認證之K金材質，呼應蒙特卡洛地球健康晚會（Monte-Carlo Gala For Planetary Health）的永續主題。
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