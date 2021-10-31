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你一半我一半組成圓滿的愛！FRED全新婚戒好甜蜜

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供

來自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），為銘誌永恆愛情而推出的Par Amour系列，加入了全新Pretty Woman單顆美鑽和婚戒的設計，將愛心形狀的設計融入戒指的精緻細節中。結合鑽石與鉑金，FRED將對愛的熱情及自由奔放的創意注入全新的珠寶中，共推出3種設計的16款單顆美鑽戒指及兩款對戒。從寶石到鑲台和戒環，在每一款作品中，心型圖案皆是當仁不讓的主角。

「Pretty Woman」靈感來自於90年代的經典愛情浪漫電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman），出現在這部傳奇傑作中的定情物，正是一條以心形紅色寶石組成的FRED高級珠寶項鍊。全新的戒指作品中，包括以超過一克拉單顆心形車工鑽石為主鑽的鉑金戒指，四周圍繞著一圈明亮型切割的鑽石，戒指上的兩顆心，以全新手法詮釋Pretty Woman系列的經典「心心相印」美學設計。

另外2款Pretty Woman系列的單鑽鉑金戒指，可以選擇鑲嵌0.3到1克拉的鑽石，一款是將一顆圓鑽簡單地嵌在密鑲明亮車工鑽石的心形戒環上，另一款則是將單顆圓鑽或心形車工鑽石，鑲在精緻的心形戒環上。而對戒部分，則提供光面鉑金或是鑲鑽的兩款對戒，一人手指上半顆心的圖案，與另一半手指上的半顆心圖案完美相依，形成一個完整的心；若與單顆鑽石戒指和結婚對戒疊戴組合，更象徵兩人因愛完美融合。

FRED每只單顆美鑽戒指及每只婚戒的鑲台背面，都鑲有一顆充滿熱情的紅碧璽，象徵兩顆心合而為一。這個不為人知的秘密就像是你心中有我，我心中有你。不論是訂婚、一生一世的誓約、結婚紀念日、慶祝初吻，亦或是戀人相遇的喜悅，都最適合不過。

Pretty Woman Par Amour Collection經典鑽戒約0.5克拉，21萬300元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection經典鑽戒約0.5克拉，21萬300元。圖／斐登提供
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型鉑金對戒，83,900元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型鉑金對戒，83,900元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型白金經典鑽戒約0.7克拉，36萬7,600元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型白金經典鑽戒約0.7克拉，36萬7,600元。圖／斐登提供
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供
FRED珠寶推出Pretty Woman Par Amour Collection婚戒系列。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection精工心型切割鑽戒約0.3克拉，14萬200元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection精工心型切割鑽戒約0.3克拉，14萬200元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型鉑金鑽石對戒，11萬4,800元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心型鉑金鑽石對戒，11萬4,800元。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection心型切割美鑽心心相印鑽戒，約1.51克拉，105萬2,900元。圖／斐登提供
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