你一半我一半組成圓滿的愛！FRED全新婚戒好甜蜜

來自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），為銘誌永恆愛情而推出的Par Amour系列，加入了全新Pretty Woman單顆美鑽和婚戒的設計，將愛心形狀的設計融入戒指的精緻細節中。結合鑽石與鉑金，FRED將對愛的熱情及自由奔放的創意注入全新的珠寶中，共推出3種設計的16款單顆美鑽戒指及兩款對戒。從寶石到鑲台和戒環，在每一款作品中，心型圖案皆是當仁不讓的主角。

「Pretty Woman」靈感來自於90年代的經典愛情浪漫電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman），出現在這部傳奇傑作中的定情物，正是一條以心形紅色寶石組成的FRED高級珠寶項鍊。全新的戒指作品中，包括以超過一克拉單顆心形車工鑽石為主鑽的鉑金戒指，四周圍繞著一圈明亮型切割的鑽石，戒指上的兩顆心，以全新手法詮釋Pretty Woman系列的經典「心心相印」美學設計。

另外2款Pretty Woman系列的單鑽鉑金戒指，可以選擇鑲嵌0.3到1克拉的鑽石，一款是將一顆圓鑽簡單地嵌在密鑲明亮車工鑽石的心形戒環上，另一款則是將單顆圓鑽或心形車工鑽石，鑲在精緻的心形戒環上。而對戒部分，則提供光面鉑金或是鑲鑽的兩款對戒，一人手指上半顆心的圖案，與另一半手指上的半顆心圖案完美相依，形成一個完整的心；若與單顆鑽石戒指和結婚對戒疊戴組合，更象徵兩人因愛完美融合。