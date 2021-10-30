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超幸運！她消費311元抽到台中購物節100萬現金

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「2021台中萬聖嘉年華Halloween Go! In 豐原！」今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主。圖／台中市新聞局提供
「2021台中萬聖嘉年華Halloween Go! In 豐原！」今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主。圖／台中市新聞局提供

台中購物節開跑近三周，今天結合豐原萬聖節活動，市長盧秀燕下午與東奧柔道銀牌選手楊勇緯一起抽出首位百萬現金大獎幸運兒，及加碼1組百萬元市民專屬獎，2組中獎者均是北屯市民，得主直呼「太戲劇性了！」、「超開心！」。

盧秀燕說，截至目前台中購物節累計登錄金額達53.7億元、APP下載破82萬次，下個月持續抽百萬現金，歡迎大家踴躍登錄發票、抽大獎。

「2021台中萬聖嘉年華Halloween Go! In 豐原！」今天在豐原廟東復興商圈登場，活動最高潮是盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主，中獎序號出來後，盧立即與楊勇緯call out 給中獎者北屯區馬小姐。

電話一接通，盧說，「您好，我是市長盧秀燕，您知道台中正在舉辦購物節，知道為何我打電話給您嗎？」馬小姐愣了幾秒才緩緩道出，「您真的是市長嗎？」並由楊勇緯告知民眾得獎金額，馬小姐驚嚇到過了許秒才說「謝謝您！」馬小姐害羞分享，她在大買家消費311元，百萬中獎現金預計用在購屋的資金上。

接著抽出第二名百萬現金得主，也是住在北屯區，得獎是一名江先生。電話接通後，盧說：「恭喜您中獎，中了一百萬現金！」江先生興奮笑說，「太戲劇性了！超開心的！」他分享中獎序號是買手機，沒想到居然中獎了！現場民眾都感受到江先生的欣喜之情，一片歡呼恭喜他。

盧說，最近民眾看見她，第一句招呼語都是「市長，楊勇緯何時來？」「市長，打電話給我！」因為購物節期間，只要接到市長電話，代表至少中獎10萬元以上，今年搭配振興五倍券，擴大購物節中獎活動，總獎金逾3億元，感謝民代不分黨派協助，感謝楊勇緯協助拍廣告行銷台中購物節。

盧市長也分享增加中獎機會小撇步，她指出，有同仁近期要買筆電，特地到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額自動3倍計算，例如消費167元，3倍計為501元，就能獲得1組抽獎序號，就有機會抽到各類好獎！

「歡迎大家來台中消費！」楊勇緯說，鼓勵全國民眾來台中購物，有機會參加天天抽1000組五千元（900組全市消費、100組限區消費）、週週抽12組十萬元現金（其中2組市民專屬）、月月抽2組百萬現金（其中1組市民專屬），抽6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，消費登錄就有機會將現金直接抽回家。

今晚抽出眾所矚目的百萬大獎得主、週週抽10萬元、電動機車Gogoro、iPhone13、楊勇緯親筆簽名道服。

今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主，兩人都住北屯區。圖／台中市新聞局提供
今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主，兩人都住北屯區。圖／台中市新聞局提供
「2021台中萬聖嘉年華Halloween Go! In 豐原！」今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主。圖／台中市新聞局提供
「2021台中萬聖嘉年華Halloween Go! In 豐原！」今天在豐原廟東復興商圈登場，市長盧秀燕和購物節代言人楊勇緯一起抽出市民專屬百萬現金得主。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕和東奧選手楊勇緯今天抽出台中購物節百萬大獎得主，還有週週抽10萬元、電動機車Gogoro、iPhone13、楊勇緯親筆簽名道服。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕和東奧選手楊勇緯今天抽出台中購物節百萬大獎得主，還有週週抽10萬元、電動機車Gogoro、iPhone13、楊勇緯親筆簽名道服。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕說，最近民眾看見她，第一句招呼語都是「市長，楊勇緯何時來？」「市長，打電話給我！」因為購物節期間，只要接到市長電話，代表至少中獎10萬元以上。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕說，最近民眾看見她，第一句招呼語都是「市長，楊勇緯何時來？」「市長，打電話給我！」因為購物節期間，只要接到市長電話，代表至少中獎10萬元以上。圖／台中市新聞局提供

盧秀燕 發票

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