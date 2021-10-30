「上至董事下至清潔員」 天主教修士韓國乾獲醫奉獎
天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事韓國乾修士，今獲得第31屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」，他於澎湖惠民醫院奉獻一生，36年來一路從復健人員到醫院董事，今領獎時，特別公開替惠民醫院募款重建，盼各界協助澎湖鄉親，興建醫療大樓、長照中心。
立法院厚生會與本報合辦的第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天在圓山大飯店舉行。天主教修士韓國乾原在恆春核電廠工作，因為神父寄給他的一張單程機票，讓他把人生最精華的歲月都奉獻在澎湖惠民醫院。36年來一路從復健人員到醫院董事，總是包辦醫院大小雜務，連洗刷浴廁也隨時幫補，是醫院內最不可缺的老士官長。
韓國乾回憶，當年在恆春發電廠工作，民國73年參加一場關懷活動，受到當地的神父呂若瑟與修士何義士，驚訝離島竟有外國人，卻沒看到台灣傳教士。思考一年後，他決定要到澎湖工作，母親起初憂心，他並非醫護且常生病，他向母親說「我生病的話醫院會照顧我，不用擔心」。
澎湖醫療人力有限，韓國乾坦言，醫療人員需24小時戰鬥，民眾若有急診需求，還要親自開救護車到家裡接病人。他曾笑說自己是「上至董事，下至清潔員」，醫院有缺執照，他就去考執照，他將母親的叮嚀謹記在心，「多學多做，學會技術就是你的，別的地方都用得到」。
義大利籍呂若瑟神父20多歲來台，在民國42年創辦惠民醫院，當時醫院是診所型態，如今神父已80多歲，時代變遷下醫院不敷使用，加上澎湖地區長輩長照需求，盼藉著天主教視病猶親的理念，除了傳承年輕傳神父繼承工作，也藉此呼籲各界協助澎湖惠民醫院募捐建設新醫療大樓及長照中心。
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