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迎向下個百年！香奈兒N°5換再生玻璃瓶身 續推動永續

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。圖／香奈兒提供
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。圖／香奈兒提供

今年2021年是香奈兒N°5問世百年，並有一連串的慶祝活動，藉此向N°5過去一世紀來，為所有女人帶來的自由、創意與前衛突破精神致敬，迎向下個百年，N°5的精神也將引領新世代，持續探索自我的無限可能外，也承擔起永續發展計畫，香奈兒與GROUP POCHET合作，為N°5打造出頂級回收再生玻璃瓶身，一樣的晶瑩剔透，卻能減少碳足跡，並促進循環經濟。

N°5的瓶身，捨去多餘裝飾，極簡且優雅的線條與透明瓶身，讓香水成為主角，而八角形芳登廣場的瓶蓋，都是N°5的重要識別。而歡慶百年，N°5將成為第一款採用回收玻璃材質製作的香水瓶，但依舊純淨、閃耀地完美透明。

香奈兒與獲頒活文化遺產企業的 Pochet du Courval 團隊結合，結合雙方工藝，創新玻璃的生產方式，為研發出能符合香水瓶使用的高透明度與亮度，以創新的製造流程，設計製造出最高品質的回收玻璃，雙方合作保留了N°5獨特的美感，卻也促進循環經濟。

「香奈兒 N°5 百年至臻典藏香水 100ml」將是首款換上再生玻璃瓶身的作品，2022年後將逐步運用到其他香奈兒香水。

香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。圖／香奈兒提供
香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。圖／香奈兒提供
香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。圖／香奈兒提供
香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。圖／香奈兒提供
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。圖／香奈兒提供
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。圖／香奈兒提供

香奈兒

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