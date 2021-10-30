復刻巴黎！Boucheron麗晶精品店 11月中旬華麗再開幕

隨著時序邁入年底，因為節慶或團聚、贈禮或犒賞自己的氣氛也逐漸升溫。來自法國的頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron），近日將為麗晶精品店舉辦開幕活動，除了還原品牌位於巴黎芳登廣場26號的法式氛圍，據悉品牌大使昆凌也將親臨現場。

事實上，為了即將重新開幕的Boucheron麗晶精品店，昆凌日前更與周杰倫遠赴Boucheron位於芳登廣場26號的總店參觀，兩人除了都在instagram貼出多則限時動態，昆凌也戴上一件價格高達271萬Pompon系列玫瑰金流蘇長項鍊並與窗外的芳登廣場合照，並寫下「在巴黎無法忽視的亮點（A spot I can’t miss in Paris）」，至今已吸讚4萬多次與100多則留言。

由品牌創辦人Frédéric Boucheron於1858年創立的Boucheron，是首個在巴黎高級珠寶聖地「芳登廣場（Place Vendôme）」登場的高級珠寶品牌，除了包含Quatre、Serpent、Jack de Boucheron等經典系列，近年由創意總監Claire Choisne領軍的高級珠寶系列也頗受好評，叫好亦叫座，此外Animaux系列則嘗試捕捉包含山雀、天鵝、刺蝟、老鷹、燕子...等各種動物的靈巧模樣，栩栩如生。