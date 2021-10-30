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明星二手市集快閃搶便宜！500案內所吃喝玩買都包辦

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金色三麥也為案內所帶來目前未對外開賣的兩款限定生啤酒。記者王聰賢／攝影 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
金色三麥也為案內所帶來目前未對外開賣的兩款限定生啤酒。記者王聰賢／攝影 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

細雨霏霏的台北士林，上午人群排隊湧進「500案內所」，群眾目標多是今、明兩天7位藝人好友舉辦的「明星二手市集快閃。剛共度結婚6周年紀念的「雞史夫婦」Gigi與史丹利親自到場，從車上扛下5大袋的衣物，史丹利說，至少有兩三百款，「其中有許多是我們旅行的回憶，昨天掙扎許久，還是決定割愛」。

形容自己變胖了，可能回不去的史丹利說，「很多T恤是夏威夷旅行時買的，還有從各國音樂祭帶回來的紀念T恤，充滿回憶所以難捨」。T恤百元起、還掛著吊牌的全新外套5、600元間，不少人速速搶打包，大包小包帶著笑容走出案內所。

500案內所是由質感刊物《500輯》打造的實體概念店，每周末提供一系列職人體驗坊、飲食名店快閃、讀書會與各式講座，打造不同風格的質感生活指引。今、明兩天快閃邀請超人氣女星Lulu黃路梓茵、連俞涵、玉兔、簡廷芮、大元（林艾璇），以及Gigi與史丹利夫婦共7位藝人好友舉辦明星二手市集。現場還有Lulu在專輯中《巴豆痛》MV穿的裙、帽，氣質女星連俞涵則分享她喜愛的書籍與飾品。

除了明星二手市集快閃，現場也邀請三個台灣在地品牌快閃。來自台中、7年開出8家店的「八時神仙草」，以熬煮陳年仙草乾8小時而成的仙草，為民眾獻上簡單而單純的滋味。有人喝過說「這不是仙草！口感跟外面賣的不一樣」，現場工作人員不斷耐心解釋，「八時是以無鹼的方式製作，讓仙草本身釋放膠質，因此更清香回甘，這才真正的仙草滋味」。

藝人炎亞綸創辦的「火火選物」也限時快閃登場，帶來滷肉飯、手工餅乾等精選商品。其中兩款手工餅乾只限官網開賣，500案內所是唯一實體店快閃，「我們希望掌握嘗鮮期，因此不放通路銷售；兩款餅乾以鐵觀音搭配蜜桃乾、可可配柑橘，都與小農合作，展現在地口感。」現場人員也透露，滷肉是炎亞綸的最愛，肥瘦比1:1、切成條狀，都是依照他喜愛的口感設計。

從經典德式釀酒工藝出發，源自台灣最早的民營啤酒品牌金色三麥，也為案內所帶來兩款限定生啤酒，目前未對外開賣，也尚無瓶裝商品的計畫，分別為鐵觀音啤酒、紅葡萄啤酒兩款滋味，有民眾未喝先聞說，「以為是手搖飲，茶香超濃醇」。

除了假日快閃，案內所的各樣商品也陸續換新意，其中於10月10日國慶日登場好食光柯亞的果醬銷售異軍突起，表現優異，現場又以專為案內所設計限定的「黃檸檬薑薑」、「巧克力榛果燕麥」兩款，以及國慶外賓禮盒的指定款「紅心芭樂」最為熱賣。

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00~17:00

地址：台北市士林區福林路203號

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

藝人炎亞綸創辦的「火火選物」的新品項，首度於實體店快閃。記者王聰賢／攝影
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強調仙草原味的「八時神仙草」。記者王聰賢／攝影
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「明星二手市集」快閃，剛共度結婚6周年紀念的「雞史夫婦」Gigi與史丹利親自到場。記者王聰賢／攝影
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金色三麥也為案內所帶來目前未對外開賣的兩款限定生啤酒。記者王聰賢／攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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明星二手服飾快閃，人氣滿滿。記者王聰賢／攝影
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7年開出8家店的「八時神仙草」也到案內所快閃。記者王聰賢／攝影
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快閃 二手市集 國慶

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