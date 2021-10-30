實在太燒！不到萬元入手迪奧時尚金小包，還加碼送唇膏

DIOR迪奧，是許多女人心目中的夢幻品牌之一，而想要入手迪奧小包，現在免萬元就有機會，迪奧聖誕彩妝系列，推出「DIOR 迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒 璀璨蒙田限量版，就把唇膏裝在金色的小方包，或甚至自己改造後，可變成隨身小包，增加自己的時尚品味。迪奧今年聖誕彩妝系列，靈感來自蒙田大道30號建築享譽盛名的外牆及花朵，因此也有「2021迪奧聖誕彩妝-璀璨蒙田限量版」。

迪奧推出的藍星唇膏金緻珠寶盒，以復古風格為設計，並向蒙田大道30號迪奧之家致敬，整個珠寶盒有著金色外觀，並吹豪華復古風格，可以拿在手中當派對跑趴包，也能加上鏈條，就能變成時尚小標，內有1款藍星唇膏為璨蒙田限量版 #999特霧正紅，管身鏤刻蒙田大道30號建築的外牆，及3款替換蕊芯，色號包括#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅、#862復古正紅，售價6,800元。

DIOR迪奧藍星唇膏璀璨蒙田限量版，也推出獨特包裝，管身採用篆刻技術，呈現出蒙田大道30號外牆，並刻印Christian Dior，展現低調優雅感；另款DIOR金燦粉霧絲絨唇膏，設計靈感來自迪奧先生的幸運數字8，有著奢華金緻外殼展現高貴優雅。蕊芯飾以如蕾絲般的細緻雋刻，呈現蒙田大道30號的知名外牆，將迪奧之家的高級訂製精神融入其中。

巴黎蒙田大道 x 金燦聖誕，讓蒙田與聖誕交錯閃耀在唇瓣間，美得令人沉醉。以4款全新聖誕限量色選，優雅演繹華麗氛圍：