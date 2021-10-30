快訊

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

直播／國內確診+0！ 境外7例 自美國、西班牙等6國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實在太燒！不到萬元入手迪奧時尚金小包，還加碼送唇膏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DIOR迪奧金燦粉霧絲絨唇膏、1,450元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧金燦粉霧絲絨唇膏、1,450元。圖／迪奧提供

DIOR迪奧，是許多女人心目中的夢幻品牌之一，而想要入手迪奧小包，現在免萬元就有機會，迪奧聖誕彩妝系列，推出「DIOR 迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒 璀璨蒙田限量版，就把唇膏裝在金色的小方包，或甚至自己改造後，可變成隨身小包，增加自己的時尚品味。迪奧今年聖誕彩妝系列，靈感來自蒙田大道30號建築享譽盛名的外牆及花朵，因此也有「2021迪奧聖誕彩妝-璀璨蒙田限量版」。

迪奧推出的藍星唇膏金緻珠寶盒，以復古風格為設計，並向蒙田大道30號迪奧之家致敬，整個珠寶盒有著金色外觀，並吹豪華復古風格，可以拿在手中當派對跑趴包，也能加上鏈條，就能變成時尚小標，內有1款藍星唇膏為璨蒙田限量版 #999特霧正紅，管身鏤刻蒙田大道30號建築的外牆，及3款替換蕊芯，色號包括#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅、#862復古正紅，售價6,800元。

DIOR迪奧藍星唇膏璀璨蒙田限量版，也推出獨特包裝，管身採用篆刻技術，呈現出蒙田大道30號外牆，並刻印Christian Dior，展現低調優雅感；另款DIOR金燦粉霧絲絨唇膏，設計靈感來自迪奧先生的幸運數字8，有著奢華金緻外殼展現高貴優雅。蕊芯飾以如蕾絲般的細緻雋刻，呈現蒙田大道30號的知名外牆，將迪奧之家的高級訂製精神融入其中。

巴黎蒙田大道 x 金燦聖誕，讓蒙田與聖誕交錯閃耀在唇瓣間，美得令人沉醉。以4款全新聖誕限量色選，優雅演繹華麗氛圍：

「#074乾燥玫瑰」、「#075緞光橘紅」、「#076性感野玫」、「#077微醺紅棕」，不論是優雅女伶或時尚女性，都能隨心所欲，打造搶眼妝容。

迪奧2021聖誕彩妝走低調奢華感。圖／迪奧提供
迪奧2021聖誕彩妝走低調奢華感。圖／迪奧提供
DIOR迪奧藍星唇膏璀璨蒙田限量版、1,450元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧藍星唇膏璀璨蒙田限量版、1,450元。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒、6,800元。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒、6,800元。圖／迪奧提供

珠寶

延伸閱讀

來場浪漫巴黎邂逅！「艾蜜莉在巴黎」第二季上映前　聯名彩妝先曝光，一擦上就遇到天菜

兩片金布遮胸、渾圓半球全都露！安雅泰勒喬伊剛官宣成品牌大使立馬再披Dior戰袍

穿了一整年的DIOR！安雅泰勒喬伊成為品牌全球時尚&美妝大使

Dior 2021聖誕璀璨蒙田限量彩妝！精緻壓紋腮紅、奢華珠寶盒，絕美必收

相關新聞

明星二手市集快閃搶便宜！500案內所吃喝玩買都包辦

細雨霏霏的台北士林，上午人群排隊湧進「500案內所」，群眾目標多是今、明兩天7位藝人好友舉辦的「明星二手市集」快閃。剛共...

實在太燒！不到萬元入手迪奧時尚金小包，還加碼送唇膏

DIOR迪奧，是許多女人心目中的夢幻品牌之一，而想要入手迪奧小包，現在免萬元就有機會，迪奧聖誕彩妝系列，推出「DIOR ...

飯店年菜首發！六福年菜699起 台北喜來登早鳥價省2千

受疫情影響，在家用餐的比例大為提升，六福旅遊集團、台北喜來登比往年還要提早一個月啟動年菜外賣，搶攻逾50億元的商機；六福...

歡慶雙11！質青設計好物全站88折 消費再贈焙茶可可

歡慶雙11，設計電商平台有.設計uDesign將於11月1日到11月14日推出全站萬件商品下單享88折優惠，這次更與萊爾...

疫情平穩跨年夜訂房熱 台北101周邊飯店已近7成

國內COVID-19疫情平穩，國旅也逐漸恢復熱潮，根據台北101附近飯店業者統計，雖然現在才10月底，但跨年夜已經有將近...

五倍券翻倍 買Acer指定電競筆電、桌機最高送3千即享券

五倍券話題持續發燒，再加上緊接而來的年末大檔雙11購物節，讓全民最近的購物慾望超強烈！迎接購物旺季，宏碁推出超美型的渲染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。