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太平山台灣山毛櫸漸轉金黃美景 人氣蹦蹦車11/1復駛

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
中央階梯兩側紫葉槭的火紅美景。圖／羅東林管處提供
中央階梯兩側紫葉槭的火紅美景。圖／羅東林管處提供

隨著天冷溫度下降，太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道10月21日開放後逐漸轉黃，截至昨日黃葉率達45%、落葉率30%，民眾很快就能看到一整片「黃金森林」。林務局羅東林區管理處表示，今天是周末假日、降雨機率20%，吸引不少人來看台灣山毛櫸，早上10點即啟動車輛管制。

太平山國家森林遊樂區內的太平山莊中央階梯兩側紫葉槭，每年5月到10月是最佳觀賞期，火紅美景進入尾聲，台灣山毛櫸日前接力登場。台灣山毛櫸步道全長3.8公里，羅東林管處今天斥資400萬元整修，翻新既有步道的終點平台、圍籬，以及改善泥濘路段，10月21日正式對外開放。

太平山莊經理林志雄說，台灣山毛櫸賞葉期是每年10月中旬到11中旬，上周黃葉率15%，最近受到冷鋒面影響，本周已達到黃葉率40%。另外，因應假日眾多遊客，台灣山毛櫸步道聯外的翠峰景觀道路11月14日前的周末上午9點到12點，會啟動管制車流，上限200輛、採一進一出。

遊樂區的人氣蹦蹦車因施工暫停開放，睽違4個月將於11月1日恢復行駛。茂興懷舊步道主線原為300公尺延長至1.1公里，上、下環線500公尺，合計約1.6公里；主線健行往返約1.5小時、上下環線步行約30分鐘。配合防疫工作，蹦蹦車採降載措施，每列車載客數上限60人，可使用5倍券購買車票。羅東林管處提醒遊客，茂興車站返程末班車的發車時間為下午3點。

另外，太平山莊餐廳11月1日起，開放合菜供餐，室內人數上限150名。至於鳩之澤溫泉區，家庭湯屋、大眾池、露天SPA區，以及男女裸湯區陸續開放。

茂興懷舊步道。圖／羅東林管處提供
茂興懷舊步道。圖／羅東林管處提供
蹦蹦車4個月將於11月1日恢復行駛。記者林佳彣／攝影
蹦蹦車4個月將於11月1日恢復行駛。記者林佳彣／攝影
台灣山毛櫸步道近期逐漸轉黃。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸步道近期逐漸轉黃。圖／羅東林管處提供
鳩之澤溫泉區。圖／羅東林管處提供
鳩之澤溫泉區。圖／羅東林管處提供

太平山 羅東 森林遊樂區

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