飯店年菜首發！六福年菜699起 台北喜來登早鳥價省2千

受疫情影響，在家用餐的比例大為提升，六福旅遊集團、台北喜來登比往年還要提早一個月啟動年菜外賣，搶攻逾50億元的商機；六福年菜常溫、冷凍齊發，台北喜來登則主打8道式豪華冷凍年菜套組，12月31日前預付早鳥現省2千元。

受疫情影響，多數民眾須在國內過年，加上2022年春節假期長達9天，親友們聚餐需求更高。六福旅遊集團看好今年的年菜市場規模將超過50億元，推出多達4組年菜套餐、8款冷凍年菜單品，其中，包含五星主廚當天親製的台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理外帶常溫年菜」，還有可全台訂購的3套冷凍年菜組合，以及多項單品，從除夕到初六都能輕鬆辦桌，12月31日前預訂可享早鳥88折優惠。

強調連爐火都不用開的「粵亮廣式料理外帶常溫年菜」，７道年菜、6人份7,999元。主廚今年顛覆傳統，以台灣早期酒家功夫菜「花膠魷魚螺肉蒜」取代佛跳牆，湯頭富含膠質且略帶稠度，喝起來甘甜鹹香；春節必吃的「豐融家傳糯米糕」，以麻油雞油飯為原型，充滿濃厚古早味。

六福旅遊集團從2017年以來，逐年擴大冷凍年菜選項，今年更推出達11款冷凍年菜商品，可全台宅配到家。首度推出的「粵亮私廚料理冷凍年菜組合」，5道菜3,999元，「低溫蔥油白切雞」是主廚大膽之作，以82度低溫烹煮2小時，即使經過冷凍再復熱，還能維持肉質軟嫩多汁口感。另外8款冷凍年菜單品中，以製程繁雜的「尊品佛跳牆」1,680元最受歡迎，7-11連續5年指名獨家銷售「極品海味滷白菜」699元，每年也狂銷數千份。

台北喜來登2022年全新推出「喜迎春旺年菜組」，集結多道好評多年的經典名菜，包含匯集海陸珍味的「羊肚珍菌花膠雞」，老母雞湯添入滋補養身的羊肚菌，精燉數小時後，再放入爽滑厚實的新鮮魚膠燉煮，湯清味鮮、入喉回甘。另有年菜之王美譽的「鮑魚八寶佛跳牆」。寓意家運昌隆的「寧式香燻黃金鯧」，主廚選用一斤半重的黃金鯧魚，肉質綿密鮮甜，以正宗的老寧波燻魚手法呈現佳餚。預訂專案再加碼贈送「肝臘腸拼盤」與「竹炭金箔流沙包」。皆只要簡單復熱即可上桌。