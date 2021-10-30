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歡慶雙11！質青設計好物全站88折 消費再贈焙茶可可

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
大甲鎮瀾宮聯名款「與神同行」嬰幼兒禮盒。圖／聯合數位文創提供
大甲鎮瀾宮聯名款「與神同行」嬰幼兒禮盒。圖／聯合數位文創提供

歡慶雙11，設計電商平台有.設計uDesign將於11月1日到11月14日推出全站萬件商品下單享88折優惠，這次更與萊爾富合作，活動期間於有.設計平台消費，即可至萊爾富全台門市兌換一杯焙茶可可，限量3000杯每人限兌換乙次，贈完為止。

有.設計uDesign與萊爾富攜手推出「質青好物祭」，11月於有.設計uDesign消費不限金額，就可以獲得由日本靜岡烘焙茶葉，加上帶有焦糖香氣的焙茶粉與濃郁可可粉混合而成的「焙茶可可」，在選購設計商品之餘，還能品嘗美味。

有.設計uDesign全站88折活動期間，也推出眾多新品，包含提倡產品永續環保的設計品牌「源源鋼藝」推出全新商品Bingo 保鮮盒、以及受到網友高度喜愛的大甲鎮瀾宮聯名款「與神同行」嬰幼兒禮盒、獲得亞洲設計節手創大人物網路人氣獎的RoBag捲捲背包等熱銷商品，皆可享有折扣優惠，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。

可可 電商

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