五倍券翻倍 買Acer指定電競筆電、桌機最高送3千即享券

五倍券話題持續發燒，再加上緊接而來的年末大檔雙11購物節，讓全民最近的購物慾望超強烈！迎接購物旺季，宏碁推出超美型的渲染漸層藍色輕薄筆電Swift 3、首款環保筆電Acer Aspire Vero等多款特色新品搶市，更祭出總價值百萬元的即享券大放送，即日起至11月15日期間，購買任1款Acer指定品項並完成上網登錄，限時限量兌換200～3,000元的多品牌隨心選即享券，替消費者加碼振興。

其中首推關注度最高的電競系列，玩家必選的Predator Helios 300電競筆電配備RTX 3070顯卡和Intel Core i7-11800H處理器，提供16 GB RAM、512GB SSD，購機登錄限量享3,000元即享券，還有擁有全透側板的電競桌機Predator Orion 3000也是熱賣夯款。另外還有專為商務人士打造的筆電TravelMate P2/P4、全系列Nitro電競螢幕、宏碁集團旗下子公司AOPEN建碁推出2款無線微型投影機，以及acerpure pro高效淨化空氣清淨機等指定款機種，也都有機會得到200～3,000元的多品牌隨心選即享券。