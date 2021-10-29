快訊

台中男遭11同事棒打、掄拳虐殺棄屍 他自首：我們殺人了

獨／青少年最快11月底打二劑BNT 撞期公費流感先接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機再升級！射箭國手湯智鈞也愛用

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
射箭國手湯智鈞讚賞升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機搭載的「全自動變頻清淨風扇」，內建的雙變頻風扇透過感測呼吸頻率，自動調節風速及風量，提供自在呼吸感受。圖／LG提供
射箭國手湯智鈞讚賞升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機搭載的「全自動變頻清淨風扇」，內建的雙變頻風扇透過感測呼吸頻率，自動調節風速及風量，提供自在呼吸感受。圖／LG提供

台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™口罩空氣清淨機」媒體分享會，邀請日前在東京奧運表現優異的射箭國手湯智鈞分享實際配戴體驗。全新LG PuriCare™口罩型空氣清淨機搭載的全自動變頻清淨風扇，透過感測呼吸頻率自動調節風速，加上 HEPA 13全效防護濾網可過濾空氣汙染物、降低過敏原，讓湯智鈞在日常訓練也能隨時享受清新好空氣，全新VoiceON隱藏式語音裝置的清晰對話品質，也讓喜歡與學長、隊友聊天互動的湯智鈞能夠暢所欲言不受阻礙。

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機主機身重量僅94克，內部採用親膚的醫療級矽膠材質及符合人體工學的無縫貼合設計，湯智鈞表示第一次看到LG PuriCare™口罩型空氣清淨機時，以為戴在臉上會非常重，沒想到輕巧又舒適，還讓自己看起來像電影「星際大戰」中的武士，非常帥氣。

台灣LG電子深入觀察消費者需求，發現消費者在溝通時常因口罩阻隔聽不清楚內容，升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機開發全新的VoiceON隱藏式語音裝置，內建麥克風及喇叭，幫助聲音傳達更為清晰，並且解決為了溝通而反覆拿下口罩造成接觸外在環境的風險。

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機升級版提升電池續航力至1,000毫安時，使用時間長達8小時，考量長時間配戴可能接觸外在空氣中的有害物質，可搭配加購LG UV消毒充電盒，在充電的同時保持口罩乾淨，除了口罩之外，還可用來為手機、手表、眼鏡、滑鼠、戒指、項鍊等小物品消毒。

升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機推出質感白、潮流黑等兩色，售價6,990元，商品內含醫療級矽膠面罩、HEPA13全效防護濾網、替換式襯墊、耳掛、減壓舒適帶，於LG官方線上商城、百貨、實體店面及各大通路開賣。搭配的UV消毒充電盒可同時充電及殺菌，預計於12月正式上市，售價4,990元。

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機升級版提升電池續航力至1,000毫安時，使用時間長達8小時。圖／LG提供
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機升級版提升電池續航力至1,000毫安時，使用時間長達8小時。圖／LG提供
台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機」媒體分享會。圖／LG提供
台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機」媒體分享會。圖／LG提供
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機的輕巧舒適，讓射箭國手湯智鈞輕鬆配戴無負擔。圖／LG提供
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機的輕巧舒適，讓射箭國手湯智鈞輕鬆配戴無負擔。圖／LG提供
台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機」媒體分享會，邀請射箭國手湯智鈞（圖左）分享實際配戴體驗。圖／LG提供
台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機」媒體分享會，邀請射箭國手湯智鈞（圖左）分享實際配戴體驗。圖／LG提供
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機可搭配加購LG UV消毒充電盒，在充電的同時保持口罩乾淨。UV消毒充電盒預計於12月正式上市，售價4,990元。圖／LG提供
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機可搭配加購LG UV消毒充電盒，在充電的同時保持口罩乾淨。UV消毒充電盒預計於12月正式上市，售價4,990元。圖／LG提供
升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機推出質感白、潮流黑等兩色，售價6,990元。圖／LG提供
升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機推出質感白、潮流黑等兩色，售價6,990元。圖／LG提供
LG PuriCare口罩型空氣清淨機UV消毒充電盒可同時充電及殺菌，預計於12月正式上市，售價4,990元。圖／LG提供
LG PuriCare口罩型空氣清淨機UV消毒充電盒可同時充電及殺菌，預計於12月正式上市，售價4,990元。圖／LG提供

口罩 空氣清淨機 東京奧運

延伸閱讀

全運會／母校出賽摘2金1銀 湯智鈞：歡呼愈多愈想表現

全運會／湯智鈞男子個人賽摘金 本屆2金、1銀作收

全運會／東奧隊友鄧宇成對決湯智鈞 北市勝新北摘金

中職／鄧宇成開球背號有玄機 「無情工商」來得突然

相關新聞

LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機再升級！射箭國手湯智鈞也愛用

台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機」媒體分享會...

家電漲價潮來了？禾聯碩：漲幅落在5到10%

為期四天的台北家電展在29日世貿一館揭開序幕，大陸限電，加上晶片與貨運雙漲影響，造成全球原物料跟著上漲，電器公會理事長廖...

南瓜色還是骷髏？精選五款萬聖節時計 給手上一點甜頭

萬聖節即將在10月31日登場，每年此時，都是父母親創意與手工藝的年度考核時分。除了年度流行的卡通、電影人物，代表邪惡的黑...

線上訂滿299元打75折！萬波島嶼紅茶LINE會員獨享

萬波正式成立LINE官方帳號，加入成為會員，不僅更省時還可享優惠。即日起至11/5，只要成為萬波LINE官方會員透過線上...

7-11可愛小物又來了！「胖虎搖擺鐘、樂高人偶包」快搶買

7-ELEVEN的可愛小物又來了！攜手插畫家不二馬「胖虎」、人氣貼圖鯊魚先生、三麗鷗家族、角落小夥伴、玩具總動員、超級英...

耶誕最期待！星巴克「太妃核果風味那堤」11月3日重磅回歸

即將進入11月，耶誕的鐘聲也在不遠處。今年星巴克以「SPARK MERRY」為主題，11月3日起全門市重磅回歸每年耶誕最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。