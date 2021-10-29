LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機再升級！射箭國手湯智鈞也愛用

台灣LG電子今天（10月29日）於台北3C電器空調影音展舉辦「升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機」媒體分享會，邀請日前在東京奧運表現優異的射箭國手湯智鈞分享實際配戴體驗。全新LG PuriCare™口罩型空氣清淨機搭載的全自動變頻清淨風扇，透過感測呼吸頻率自動調節風速，加上 HEPA 13全效防護濾網可過濾空氣汙染物、降低過敏原，讓湯智鈞在日常訓練也能隨時享受清新好空氣，全新VoiceON隱藏式語音裝置的清晰對話品質，也讓喜歡與學長、隊友聊天互動的湯智鈞能夠暢所欲言不受阻礙。

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機主機身重量僅94克，內部採用親膚的醫療級矽膠材質及符合人體工學的無縫貼合設計，湯智鈞表示第一次看到LG PuriCare™口罩型空氣清淨機時，以為戴在臉上會非常重，沒想到輕巧又舒適，還讓自己看起來像電影「星際大戰」中的武士，非常帥氣。

台灣LG電子深入觀察消費者需求，發現消費者在溝通時常因口罩阻隔聽不清楚內容，升級版LG PuriCare™口罩型空氣清淨機開發全新的VoiceON隱藏式語音裝置，內建麥克風及喇叭，幫助聲音傳達更為清晰，並且解決為了溝通而反覆拿下口罩造成接觸外在環境的風險。

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機升級版提升電池續航力至1,000毫安時，使用時間長達8小時，考量長時間配戴可能接觸外在空氣中的有害物質，可搭配加購LG UV消毒充電盒，在充電的同時保持口罩乾淨，除了口罩之外，還可用來為手機、手表、眼鏡、滑鼠、戒指、項鍊等小物品消毒。