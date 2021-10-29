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南瓜色還是骷髏？精選五款萬聖節時計 給手上一點甜頭

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ANONIMO Military Chrono DLC腕表，精鋼、43毫米、自動上鍊機芯、計時碼表，15萬3,800元。圖 / ANONIMO提供
ANONIMO Military Chrono DLC腕表，精鋼、43毫米、自動上鍊機芯、計時碼表，15萬3,800元。圖 / ANONIMO提供

萬聖節即將在10月31日登場，每年此時，都是父母親創意與手工藝的年度考核時分。除了年度流行的卡通、電影人物，代表邪惡的黑和代表南瓜的橘，總是萬聖節不可或缺的經典雙色。想在萬聖節出門玩耍？接下來的五款時計，將在顏色上讓你不出錯，小細節也能營造滿滿萬聖節慶氛圍。

柏萊士（Bell & Ross）的BR 03-92潛水表，採用滿滿鮮明的橘色當成面盤主色系，再對比上黑色橡膠表帶、造型搶眼。表款並具備300米防水、限量生產250只，只在Bell & Ross品牌專門店與官方網站販售，是另類的「水下」萬聖節。將黑色當成主視覺的則有美度（MIDO）的Commander Big Date香榭系列大日期腕表，與漢米爾頓（Hamilton）的Scuba Auto腕表。前者以PVD電鍍手法，將精鋼表殼、表帶悉數「黑化」，但在分鐘刻度、指針巧妙點綴橘色，後者則在倒數15分鐘刻度的計時圈以橘色PVD處，同時黑色的Nato風格尼龍表帶內側也為橘色，將悶騷藏在節裡。

ANONIMO的Military Chrono DLC表款則是為品牌20周年紀念所推出，除了表冠設定在12點鐘方向屬於「鬥牛犬（Bulldog）」風格，秒針、分鐘刻度，以及計時按鈕也設計成橘色，動感、蓄勢待發。雷達（RADO）則在官方instagram貼出一張True Square Undigital限量腕表與黑貓的合照。表款將數位化的概念轉變為類比的設計手法，出自日本設計雙人組合YOY，並曾獲日本Good Design、德國IF，以及新加坡Good Design設計大獎三重肯定。表款很黑，但橘色呢？原來藏在黑貓的橘色瞳孔裡。好啦，有黑貓、就給過！

雷達（RADO）在官方ig貼出一只True Square Undigital限量腕表，以黑貓、落葉，賣萌也兼具萬聖節氣氛。圖 / 翻攝自 ig @Rado
雷達（RADO）在官方ig貼出一只True Square Undigital限量腕表，以黑貓、落葉，賣萌也兼具萬聖節氣氛。圖 / 翻攝自 ig @Rado
漢米爾頓（Hamilton）的Scuba Auto腕表，橘色同時運用在表帶內側與倒數計時外圈，黑橘對比搶眼。圖 / Hamilton提供
漢米爾頓（Hamilton）的Scuba Auto腕表，橘色同時運用在表帶內側與倒數計時外圈，黑橘對比搶眼。圖 / Hamilton提供
MIDO Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，35,500元。圖 / MIDO提供
MIDO Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，35,500元。圖 / MIDO提供
Bell & Ross BR 03-92 Diver Orange潛水腕表，精鋼、自動上鍊機芯、防水300米，12萬3,000元，限量250只。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Diver Orange潛水腕表，精鋼、自動上鍊機芯、防水300米，12萬3,000元，限量250只。圖 / Bell & Ross提供

萬聖節 腕表

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