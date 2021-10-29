南瓜色還是骷髏？精選五款萬聖節時計 給手上一點甜頭

萬聖節即將在10月31日登場，每年此時，都是父母親創意與手工藝的年度考核時分。除了年度流行的卡通、電影人物，代表邪惡的黑和代表南瓜的橘，總是萬聖節不可或缺的經典雙色。想在萬聖節出門玩耍？接下來的五款時計，將在顏色上讓你不出錯，小細節也能營造滿滿萬聖節慶氛圍。

柏萊士（Bell & Ross）的BR 03-92潛水表，採用滿滿鮮明的橘色當成面盤主色系，再對比上黑色橡膠表帶、造型搶眼。表款並具備300米防水、限量生產250只，只在Bell & Ross品牌專門店與官方網站販售，是另類的「水下」萬聖節。將黑色當成主視覺的則有美度（MIDO）的Commander Big Date香榭系列大日期腕表，與漢米爾頓（Hamilton）的Scuba Auto腕表。前者以PVD電鍍手法，將精鋼表殼、表帶悉數「黑化」，但在分鐘刻度、指針巧妙點綴橘色，後者則在倒數15分鐘刻度的計時圈以橘色PVD處，同時黑色的Nato風格尼龍表帶內側也為橘色，將悶騷藏在節裡。