7-11可愛小物又來了！「胖虎搖擺鐘、樂高人偶包」快搶買

7-ELEVEN的可愛小物又來了！攜手插畫家不二馬「胖虎」、人氣貼圖鯊魚先生、三麗鷗家族、角落小夥伴、玩具總動員、超級英雄以及TOMICA、TEAMSTERZ模型車等限定周邊，從居家掛鐘、洗衣袋、外出必備的口罩、公仔、樂高人偶等小物一應俱全，粉絲們別忘了記下時間手刀快搶。

呆萌的不二馬「胖虎」推出可掛在牆上的「胖虎搖擺鐘」，左右搖擺尾巴設計超逗趣，售價1,099元，11月3日上午11點起開放ibon預購，每筆訂單限購一組，售完為止。另外還有全新設計的不二馬醫療口罩百變款、愛裝POSE款，11月3日上午11點起開放OPEN POINT會員搶先限量預購，每盒20入（內有2種圖案）0點＋299元。

想要變換口罩造型的話，還有人氣爆棚的mr.shark鯊魚先生醫療口罩系列首度登場，共推出4款，11月3日上午11點起開放OPEN POINT會員搶先限量預購，每盒20入（內有2種圖案）0點+299元，其中「全方位鯊鯊款」以底片膠捲方式呈現細膩轉身設計；「去哪裡款」讓鯊魚飛向宇宙浩瀚無限；「就很Camo款」以Q版大頭鯊魚搭配迷彩背景設計，呈現野戰鯊鯊系列；「遨遊大海款」為超Q游泳鯊魚造型搭配大海遨遊，配上潮流系鯊魚印花款，呈現撞款風格設計，收集全套4款外盒還可以組成大鯊魚圖。

可愛療癒系的「角落小夥伴」推出學園主題系列軟膠公仔，穿上胸前有印製學園Logo的制服，11月10日起於2,500間7-ELEVEN門市限定販售，單個售價150元、款式隨機出貨。另外還有「角落小夥伴一番賞－炫彩夜空」，為日本流行一番賞抽抽樂原裝來台，每抽必中，現場抽即可現場兌換獎品之外，還可上網登錄抽獎，抽走最後獎項的人另有加碼特別獎，11月3日起於7-ELEVEN限定100店販售，每抽一次250元。

樂高迷一定要收集的「樂高人偶包DC Super Heroes系列」，11月3日起在2,000間7-ELEVEN門市限定販售，每包隨機附有一個DC宇宙超級英雄或惡棍角色，每一款精雕細琢的人偶都個別放在密封的神祕包裝內，另有一個或更多的配件元素可增添趣味，每包售價139元。

「HEROCROSS玩具總動員胖胖系列公仔」讓玩具總動員人氣角色首次化身胖胖公仔，共有10款限量造型隨機出貨，每個售價450元，11月3日上午11點起至11月30日於ibon開放限量預購。