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耶誕最期待！星巴克「太妃核果風味那堤」11月3日重磅回歸

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
冰太妃核果風味那堤，售價145元起。圖／星巴克提供
冰太妃核果風味那堤，售價145元起。圖／星巴克提供

即將進入11月，耶誕的鐘聲也在不遠處。今年星巴克以「SPARK MERRY」為主題，11月3日起全門市重磅回歸每年耶誕最期待的焦點飲品「太妃核果風味那堤」，並全新推出「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，經典的「薄荷風味摩卡咖啡」也將同步上市，以星巴克耶誕飲品開啟歡樂耶誕序幕。

說到冬季，許多星迷絕對必喝的星巴克「太妃核果風味那堤」，自2001年上市以來即大受歡迎，經典的濃縮咖啡結合絲滑的現蒸牛奶，與甜美的太妃核果風味糖漿，最後於鮮奶油上方撒上滋味香甜的太妃蜜糖碎片，是每年耶誕最期待的幸福滋味。

今年更延伸出「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，佐上香滑太妃核果風味冰奶泡的冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡，最後撒上滋味香甜的太妃蜜糖碎片，為冷萃咖啡愛好者帶來耶誕驚喜。

此外，2018年引進台灣市場熱銷的「薄荷風味摩卡咖啡」人氣回歸，運用耶誕點心元素「巧克力」、「薄荷拐杖糖」為概念，將經典濃縮咖啡結合巧克力醬與薄荷風味糖漿，最後裝飾以拐杖糖粒，能夠感受到濃濃耶誕氛圍。

星巴克的耶誕傳統，也包括「耶誕綜合咖啡豆」的上市，完美結合陳年蘇門答臘豆與來自巴布亞紐幾內亞、瓜地馬拉和哥倫比亞的深烘焙咖啡，帶來酸度柔和、層次豐富，有著香草及烘焙香料的風味；除咖啡豆外，更有掛耳咖啡及VIA即溶咖啡粉提供選擇，檔期還推出以溫暖耶誕小屋的概念為靈感來源的「耶誕綜合VIA25入(小屋)」，還有使用傳統耶誕杯造型，內含3條耶誕VIA即溶咖啡粉。

熱薄荷風味摩卡，售價145元起。圖／星巴克提供
熱薄荷風味摩卡，售價145元起。圖／星巴克提供
耶誕綜合VIA25入(小屋)790元。圖／星巴克提供
耶誕綜合VIA25入(小屋)790元。圖／星巴克提供
耶誕綜合VIA 3入100元。圖／星巴克提供
耶誕綜合VIA 3入100元。圖／星巴克提供

咖啡 星巴克 巧克力

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