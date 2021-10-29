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把台南帶回家？Moonrock一周年聯名 好喝好用也好穿
台南近年已儼然成為全台灣最熱門的旅遊城市，連帶也帶動台南的品飲與夜間生活多元可能。開業一周年的人氣酒吧Moonrock（月石）打破傳統思維，與選物品牌Washida、新銳設計師Nite Studio、茶藝芳療品牌CUL DE SAC聯手，帶來一周年特別企劃，近期並將於台北舉行一日快閃客座調酒活動。
Moonrock是由調酒師廖乙哲（阿廖）創立，店名靈感來自月球的優雅浪漫，並結合室內設計、照明、聽覺，打造出一處更內斂、並跳脫時間與壓力束縛的幽微場域。聯名商品的「When moonlight is gone」T恤是由設計師Nite設計，以迴圈構圖帶出標題的隱喻，並有黑、白二色可選，皆為980元。想在生活中感受Moonrock的氣息？10ml的香氛精油，是Moonrock與CUL DE SAC合作，以綠苦橙、薰衣草精油為基底，再加入芭樂葉、杜松漿果、煙草等香氣，並可滴在隨附的30顆特製軟木塞上，或收納於紀念木盒中，建議售價為2,680元。
無酒精的風味調飲，則使用了無花果葉、馬告、杜松子、松針、芭樂與啤酒花，不僅是輕鬆、好入口的無酒精調飲，並帶有烏雲散開後路面再度映上月光的視覺與氣味聯想，容量約180ml、每組680元，並包含限量玻璃杯一件。 三款紀念商品將從11月1日（一）起於指定通路限量販售，包含台南的Moonrock月石酒吧、Washida台中與台南實體店面，以及Washida的網路商店。人在台北？沒問題，聯名商品也將在11月6日（六）至9日（二）於台北San Galerie舉行快閃展售，Moonrock也將在San Galerie舉行一日快閃客座調酒活動，時間則為11月6日下午兩點至晚上七點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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