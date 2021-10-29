每年搶到翻！Jo Malone倒數月曆、25款香水禮盒登場囉

每年總會引發香水迷們暴動的商品，首推Jo Malone London的耶誕商品，2021年全新耶誕系列以「星光耶誕」為主題，其中最值得入手當然首推倒數月曆，另款一口氣集結25款香味的奢華香氛禮盒，更是愛好者必收的單品，以及耶誕限定香氛星光柑橘與蜂蜜香水，帶來滿滿的節慶感。

Jo Malone London的倒數月曆，向來是大家搶購的焦點，也被說CP值超高，今年倒數月曆中，包括香水，芳醇香水，沐浴露，香皂，潤膚霜，護手霜與迷你蠟燭等，可說一次滿足。

另個奢華香氛禮盒，則是集結25款最暢銷的9ml香水，香氣包括青檸羅勒與柑橘、以及絲柏與葡萄藤芳醇香水，不管是粉絲或是新愛上Jo Malone London的新人，也能入手奢華香氛組合。

今年耶誕前的限定香氛為「星光柑橘與蜂蜜香水」，以柑橘調性為主，一開始帶來暖心，中調蜂蜜和天竺葵帶來優雅的氛圍，基調的香豆素結合祕魯香脂將作為溫柔奶香的結尾。