超前佈局！歐米茄推2022冬奧時計 冰霜面盤藏亮點

由於疫情導致2020東京奧運遲至2021年夏季才完成，但2022的冬季奧運接力又要在明年2月4日於中國北京舉行。身為第30次擔任奧運會官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA）超前部署，於近日推出一只海馬Aqua Terra北京2022腕表，為大會提前暖身。

第一屆的冬季奧林匹克運動會曾在1924年1月25日在法國舉行，同時有別於夏季奧運，賽事種類也包含了具有季節性特質的滑冰、滑雪、雪車。其中造型流線、快速、令人屏息以待的「雪車（Bobsleigh）」更與OMEGA有著緊密連結。雪車又稱「有舵雪橇」或「長雪橇」，並以舵和方向盤控制，最高可達每小時251公里、平均速度則約145至150公里（每小時）不等。雖然冬季奧運中的雪車比賽為男子雙人、女子雙人與男子四人，但OMEGA則從2011年起，與瑞士滑雪（Swiss Sliding）緊密合作，並冠名贊助歐米茄單人雪車系列賽。即便雪車的起跑點在同一時刻出發，最終勝負可能僅在百分之三秒之間，而精準、高速、精密，正是雪車與歐米茄頂級時計的巧妙關聯。